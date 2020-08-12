Yalova'nın gururu
Bölgesel Amatör Lig'de 10. Grup'ta şampiyon olan Yalovaspor, kupasıyla poz verdi. Profesyonel lige dönen Marmara ekibinde iç transferde 13 isimle anlaşma sağlandı.
2020-21 sezonunda TFF 3´üncü Lig'de yer alacak Yalovaspor, yeni sezon öncesinde Atatürk Stadyumunda protokolün katılımıyla şampiyonluk
kupasıyla birlikte poz verdi. Şampiyonluk fotoğrafında Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalovaspor Kulübü Başkanı Onay Tuna ve şehrin ileri gelenleri katıldı. Bu arada Yalova'da iç transfer çalışmaları kapsamında 13 isimle anlaşma sağlandı. Ahmet, Suat, Semih, Murat, Emrah, Alperen, Muharrem, Salih Kaan, Onurcan, İlker, Fatih, Erhan ve Yusuf takımda kaldı.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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