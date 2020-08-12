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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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'nın gururu

Yalova'nın gururu

'de 10. Grup'ta şampiyon olan Yalovaspor, kupasıyla poz verdi. Profesyonel lige dönen Marmara ekibinde iç transferde 13 isimle anlaşma sağlandı.

2020-21 sezonunda 3´üncü Lig'de yer alacak Yalovaspor, yeni sezon öncesinde Atatürk Stadyumunda protokolün katılımıyla şampiyonluk
kupasıyla birlikte poz verdi. Şampiyonluk fotoğrafında Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalovaspor Kulübü Başkanı Onay Tuna ve şehrin ileri gelenleri katıldı. Bu arada Yalova'da iç çalışmaları kapsamında 13 isimle anlaşma sağlandı. Ahmet, Suat, Semih, Murat, Emrah, Alperen, Muharrem, Salih Kaan, Onurcan, İlker, Fatih, Erhan ve Yusuf takımda kaldı.

  1. 12.8.2020
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