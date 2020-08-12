Yalova'nın gururu

2020-21 sezonunda TFF 3´üncü Lig'de yer alacak Yalovaspor, yeni sezon öncesinde Atatürk Stadyumunda protokolün katılımıyla şampiyonluk

kupasıyla birlikte poz verdi. Şampiyonluk fotoğrafında Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Yalovaspor Kulübü Başkanı Onay Tuna ve şehrin ileri gelenleri katıldı. Bu arada Yalova'da iç transfer çalışmaları kapsamında 13 isimle anlaşma sağlandı. Ahmet, Suat, Semih, Murat, Emrah, Alperen, Muharrem, Salih Kaan, Onurcan, İlker, Fatih, Erhan ve Yusuf takımda kaldı.