Bakanlık çalışıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yenileme çalışmaları devam eden Istinye Ulusal Kamp ve Eğitim Merkezi'nde

incelemelerde bulundu. Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve yetkililerden bilgi alan Bakan Kasapoğlu, çalışmaların hummalı şekilde

sürdüğünü kaydetti. Bakan Kasapoğlu, "Tesisimizin uluslararası standartlara getirilmesi ve buradan mümkün olan en yüksek faydanın alınması için; tüm kortların yenilenmesi, merkez kort tribünlerinin ve çevre düzenlemesinin yapılması, yaşam alanlarının konforlu hale gelmesini içeren geniş kapsamlı bir yenileme faaliyeti gerçekleştiriliyor. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Tesisler yenilenen yüzüyle dünyanın saygın tenisçilerinin ağırlanabileceği bir merkeze dönüşecek" ifadelerini kullandı.