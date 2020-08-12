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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Bakanlık çalışıyor

Bakanlık çalışıyor

İstinye ve ’ndeki yenileme çalışmalarını inceleyen , "Dünyanın saygın sporcularını burada ağırlayacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'da yenileme çalışmaları devam eden Istinye ve 'nde
incelemelerde bulundu. Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve yetkililerden bilgi alan , çalışmaların hummalı şekilde
sürdüğünü kaydetti. Bakan Kasapoğlu, "Tesisimizin uluslararası standartlara getirilmesi ve buradan mümkün olan en yüksek faydanın alınması için; tüm kortların yenilenmesi, merkez kort tribünlerinin ve çevre düzenlemesinin yapılması, yaşam alanlarının konforlu hale gelmesini içeren geniş kapsamlı bir yenileme faaliyeti gerçekleştiriliyor. Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Tesisler yenilenen yüzüyle dünyanın saygın tenisçilerinin ağırlanabileceği bir merkeze dönüşecek" ifadelerini kullandı.

  1. 12.8.2020
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