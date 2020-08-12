52 Ordu'dan 2 takviye - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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52 Ordu'dan 2 takviye

52 Ordu'dan 2 takviye

3. Lig ekiplerinden FK, ’dan ve ’dan ’i kadrosuna kattı.

3. Lig ekiplerinden FK, 'dan ve 'dan 'i kadrosuna kattı. İki oyuncu ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı. 1995 Konak doğumlu olan Emrullah, daha önce ki yıllarda İzmirspor, Siirt İÖİ, 1970 Spor ve son olarak Hopaspor'da forma giydi. 1997 Pazar doğumlu olan Oğuzhan ise daha önce ki yıllarda Pazarspor'da forma giydi. Emrullah ve Oğuzhan, 52 Orduspor'un başarısı için tüm güçleriyle çalışacaklarını dile getirdiler.

  1. 12.8.2020
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