52 Ordu'dan 2 takviye
TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK, Artvin Hopaspor’dan Emrullah Sarıhasanoğlu ve Pazarspor’dan Oğuzhan Birben’i kadrosuna kattı.
TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK, Artvin Hopaspor'dan Emrullah Sarıhasanoğlu ve Pazarspor'dan Oğuzhan Birben'i kadrosuna kattı. İki oyuncu ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı. 1995 Konak doğumlu olan Emrullah, daha önce ki yıllarda İzmirspor, Siirt İÖİ, Ağrı 1970 Spor ve son olarak Artvin Hopaspor'da forma giydi. 1997 Pazar doğumlu olan Oğuzhan ise daha önce ki yıllarda Pazarspor'da forma giydi. Emrullah ve Oğuzhan, 52 Orduspor'un başarısı için tüm güçleriyle çalışacaklarını dile getirdiler.
- 12.8.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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