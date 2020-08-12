52 Ordu'dan 2 takviye

TFF 3. Lig ekiplerinden 52 Orduspor FK, Artvin Hopaspor'dan Emrullah Sarıhasanoğlu ve Pazarspor'dan Oğuzhan Birben'i kadrosuna kattı. İki oyuncu ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı. 1995 Konak doğumlu olan Emrullah, daha önce ki yıllarda İzmirspor, Siirt İÖİ, Ağrı 1970 Spor ve son olarak Artvin Hopaspor'da forma giydi. 1997 Pazar doğumlu olan Oğuzhan ise daha önce ki yıllarda Pazarspor'da forma giydi. Emrullah ve Oğuzhan, 52 Orduspor'un başarısı için tüm güçleriyle çalışacaklarını dile getirdiler.