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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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'da Güraçar sesleri

Turgutluspor'da Güraçar sesleri

3. Lig Play-Off finalinde Karşıyaka’yı yenip adını bir üst lige yazdıran ’un, listesinde olan ’la bu hafta içinde masaya oturacağı bildirildi. Sürpriz bir kararla ’le yollarını ayıran kırmızı-siyahlılarda yönetimin teknik direktör Erman Güraçar’ı istediği ve bu hafta işin resmiyete döküleceği bildirildi.

3. Lig Play-Off finalinde Karşıyaka'yı yenip adını bir üst lige yazdıran 'un, listesinde olan 'la bu hafta içinde masaya oturacağı bildirildi. Sürpriz bir kararla 'le yollarını ayıran kırmızı-siyahlılarda yönetimin teknik direktör Erman Güraçar'ı istediği ve bu hafta işin resmiyete döküleceği bildirildi.

  1. 12.8.2020
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