Turgutluspor'da Güraçar sesleri

TFF 3. Lig Play-Off finalinde Karşıyaka'yı yenip adını bir üst lige yazdıran Turgutluspor'un, listesinde olan teknik direktör Erman Güraçar'la bu hafta içinde masaya oturacağı bildirildi. Sürpriz bir kararla Cüneyt Biçer'le yollarını ayıran kırmızı-siyahlılarda yönetimin teknik direktör Erman Güraçar'ı istediği ve bu hafta işin resmiyete döküleceği bildirildi.