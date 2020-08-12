Ankara Demir'de Bülent Akan devri

Flaş bir kararla Bozkurt'u da görevden alan Ankara ekibi, Teknik Direktör Bülent Akan ile sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Yepyeni zaferler kazanmak için teknik direktörümüz Bülent Akan'la yeni sezonda birlikteyiz" denildi.