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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Ankara Demir'de Bülent Akan devri

Demir'de devri

Ankara Demir'de Bülent Akan devri

1. Lig’e yükselme şansını play-off maçlarında kaybeden Demirspor, Bahattin Güneş ile yollarını ayırıp teknik direktörlük koltuğuna Ümit Bozkurt’u oturtmuştu.

Flaş bir kararla Bozkurt'u da görevden alan ekibi, Teknik Direktör ile sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Yepyeni zaferler kazanmak için teknik direktörümüz Bülent Akan'la yeni sezonda birlikteyiz" denildi.

  1. 12.8.2020
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