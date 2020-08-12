Ankara Demir'de Bülent Akan devri
TFF 1. Lig’e yükselme şansını play-off maçlarında kaybeden Ankara Demirspor, Bahattin Güneş ile yollarını ayırıp teknik direktörlük koltuğuna Ümit Bozkurt’u oturtmuştu.
Flaş bir kararla Bozkurt'u da görevden alan Ankara ekibi, Teknik Direktör Bülent Akan ile sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Yepyeni zaferler kazanmak için teknik direktörümüz Bülent Akan'la yeni sezonda birlikteyiz" denildi.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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