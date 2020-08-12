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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Erman Kılıç sportif direktör

sportif direktör

Erman Kılıç sportif direktör

2. Lig’e yükselen 24 Erzincanspor’da sportif direktörlük görevine getirildi.

Bergama, , , , , , , , , Serik Belediyespor ve Kemerspor formaları giyen ve 486 maçta 88 gol atan futbolu bıraktığını açıklamıştı.

  1. 12.8.2020
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