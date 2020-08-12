Erman Kılıç sportif direktör
TFF 2. Lig’e yükselen 24 Erzincanspor’da sportif direktörlük görevine Erman Kılıç getirildi.
Bergama, Göztepe, Elazığspor, Galatasaray, Başakşehir, Sivasspor, Eskişehirspor, Antalyaspor, Menemen Belediyespor, Serik Belediyespor ve Kemerspor formaları giyen ve 486 maçta 88 gol atan Erman Kılıç futbolu bıraktığını açıklamıştı.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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