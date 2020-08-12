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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Çorum'dan imza şov

ile yola devam kararı alan Futbol Kulübü’nde Başkan , “Şampiyon olacak bir kadro kuruyoruz” dedi.

2.Lig'de bu sezon şampiyonluk parolasıyla sezona başlayacak Futbol Kulübü'nde çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör ile yola devam edeceklerini açıklayan kulüp başkanı , kaliteli bir kadro kurduklarını ve takımı TFF 1. Lig'e taşıyacaklarını söyledi. Bu doğrultuda transfer çalışmalarının devam ettiğini açıklayan başkan Fatih Özcan, bir hafta içinde dört önemli oyuncuyla kadrolarını güçlendirdiklerini açıkladı.

KARİYERLİ TRANSFERLER
Kırmızı-siyahlılar, geçen sezon Kocaelispor'da forma giyen 28 yaşındaki eski golcüsü Yakup Alkan'ı renklerine bağladı. Çorum Futbol Kulübü, ayrıca son olarak İnegölspor'da forma giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Cengiz Ötkün'ü de renklerine bağladı. altyapılı olan Cengiz, oynadığı 220 maçta 120 gol atıp, 70 de asist yaptı. Ayrıca Futbol Kulübü'nden 30 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Umut Kaya ile de 3 senelik sözleşme imzalandı. Umut da kariyerinde çıktığı 335 karşılaşmada 47 gol atarken, 73 asist yaptı. Çorum Futbol Kulübü'nün son takviyesi kaleye oldu. Kırmızı-siyahlılar, alt liglerin tecrübeli kalecilerinden 38 yaşındaki ile de sözleşme imzaladı. Son olarak Kastamonuspor forması giyen İsmail Şahmalı ile de 2 senelik sözleşme imzalandı. Başkan Fatih Özcan, yeni transferlerin takıma büyük güç katacağına inandığını vurguladı.

  1. 12.8.2020
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