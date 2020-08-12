Landel geliyor

TFF 1. Lig'de geçen sezonun ilk yarısında büyük bir çıkış yakalayıp ikinci devre gerileyen Menemenspor, orta sahasına takviye için çabalıyor. Menemenspor geçen sezonu Giresunspor'da geçiren Guy Michel Landel'i renklerine bağlamak için uğraşıyor. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 2 gol, 3 asistle oynamıştı. 6 defa sarı kartla cezalandırılırken, 2 kez de kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Menemenspor'a gelmeye sıcak bakıyor.