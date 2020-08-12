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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Landel geliyor

Landel geliyor

Landel geliyor

, ile kontratı biten ile yakın temasta.

1. Lig'de geçen sezonun ilk yarısında büyük bir çıkış yakalayıp ikinci devre gerileyen , orta sahasına takviye için çabalıyor. Menemenspor geçen sezonu 'da geçiren 'i renklerine bağlamak için uğraşıyor. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 2 gol, 3 asistle oynamıştı. 6 defa sarı kartla cezalandırılırken, 2 kez de kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı. Menemenspor'a gelmeye sıcak bakıyor.

  1. 12.8.2020
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