Büyük Altay atağa kalktı

Siyah-beyazlılar gelecek sezon Süper Lig'e yükselecek güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Bunun için kolları sıvayan Altay transfer harekatını başlattı. İzmir temsilcisi geçtiğimiz sezonu Osmanlıspor'da tamamlayan Jovan Blagojevic'i renklerine bağladı. Geçen sezon 33 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı. Altay, 31 yaşındaki bir başka orta saha oyuncusu Erhan Çelenk'i de renklerine bağladı. İki oyuncu da 1'er yıllık resmi imzaları attılar.

YATTARA OLMADI

Altay ayrıca stoper Lokman, ön libero Diallo ve 10 numara Sessegnon'u da transfer etmek istiyor. İzmir temsilcisi, İbrahima Yattara'nın kardeşi Mohamed Yattara ile de ilgileniyordu. Bordeaux'dan ayrılan forvet oyuncusunun kendisine yapılan 310 bin euro'luk teklifi kabul etmediği öğrenildi. Altay'ın transfer kurulu bir toplantı yapacak. Ya tekliflerini revize edip güçlendirecekler ya da Yattara transferinden vazgeçecekler.

QUARESMA'YA KANCA

Altay, Türkiye kariyerinde Beşiktaş ve Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma'nın peşinde. Portekizli futbolcu ile temaslar sürüyor.