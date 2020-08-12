Büyük Altay atağa kalktı
İzmir devi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Blagojevic ile 31 yaşındaki Erhan’ı aldı. İki oyuncu 1 yıllık imza attı.
Siyah-beyazlılar gelecek sezon Süper Lig'e yükselecek güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Bunun için kolları sıvayan Altay transfer harekatını başlattı. İzmir temsilcisi geçtiğimiz sezonu Osmanlıspor'da tamamlayan Jovan Blagojevic'i renklerine bağladı. Geçen sezon 33 maçta 4 gol, 3 asistle oynadı. Altay, 31 yaşındaki bir başka orta saha oyuncusu Erhan Çelenk'i de renklerine bağladı. İki oyuncu da 1'er yıllık resmi imzaları attılar.
YATTARA OLMADI
Altay ayrıca stoper Lokman, ön libero Diallo ve 10 numara Sessegnon'u da transfer etmek istiyor. İzmir temsilcisi, İbrahima Yattara'nın kardeşi Mohamed Yattara ile de ilgileniyordu. Bordeaux'dan ayrılan forvet oyuncusunun kendisine yapılan 310 bin euro'luk teklifi kabul etmediği öğrenildi. Altay'ın transfer kurulu bir toplantı yapacak. Ya tekliflerini revize edip güçlendirecekler ya da Yattara transferinden vazgeçecekler.
QUARESMA'YA KANCA
Altay, Türkiye kariyerinde Beşiktaş ve Kasımpaşa'da forma giyen Ricardo Quaresma'nın peşinde. Portekizli futbolcu ile temaslar sürüyor.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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