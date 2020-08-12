Nimes’in forveti ile anlaşıldı. İshak da 1+1 yıllık kontratı imzaladı.
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Keçiörengücü ile yollarını ayıran İshak Çakmak'ı renklerine bağladı. Bordo-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez başarılı ön libero ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi. Göçmez yeni sezon öncesi transfer harekatının süreceğini ve takımı daha da güçlendireceklerini kaydetti. Bu ifadelerin hemen ardından Salif Sanogo transferi de gerçekleşti. Bandırmaspor, Nimes 2'de forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusunu renklerine kattı. Göçmez şehirden destek istedi.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sanogo ve İshak Bandırma'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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