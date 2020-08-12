Sanogo ve İshak Bandırma'da - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Sanogo ve İshak Bandırma'da

ve Bandırma'da

Sanogo ve İshak Bandırma'da

’in forveti ile anlaşıldı. da 1+1 yıllık kontratı imzaladı.

1. Lig'in yeni ekiplerinden , Keçiörengücü ile yollarını ayıran Çakmak'ı renklerine bağladı. Bordo-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur başarılı ön libero ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi. Göçmez yeni sezon öncesi harekatının süreceğini ve takımı daha da güçlendireceklerini kaydetti. Bu ifadelerin hemen ardından Salif transferi de gerçekleşti. Bandırmaspor, 2'de forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusunu renklerine kattı. Göçmez şehirden destek istedi.

  1. 12.8.2020
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