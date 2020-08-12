Sanogo ve İshak Bandırma'da

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, Keçiörengücü ile yollarını ayıran İshak Çakmak'ı renklerine bağladı. Bordo-beyazlı kulübün asbaşkanı Onur Göçmez başarılı ön libero ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi. Göçmez yeni sezon öncesi transfer harekatının süreceğini ve takımı daha da güçlendireceklerini kaydetti. Bu ifadelerin hemen ardından Salif Sanogo transferi de gerçekleşti. Bandırmaspor, Nimes 2'de forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusunu renklerine kattı. Göçmez şehirden destek istedi.