'Demir' yumruk
Güney temsilcisi 3 haftalık galibiyet hasretini Eskişehirspor deplasmanında dindirdi Aldığı 4 gollü galibiyetle Hatayspor dışından üst sıralarda kazanan tek takım oldu.
KARAGÜMRÜK-ALTAY
İstanbul ekibi galibiyete çok yakınken büyük bir hata yaptı. Altay'da tek unutulmayacak adam Paixao'yu arkaya kaçırdılar. Ligin gol kralı da kafayla
ağları sarsmayı başardı. Kaleci Aykut da bu golde büyük hata yaptı. Gümrük altın bir fırsatı kaçırdı.
BURSASPOR-BOLU
Timsahlar son 5 haftada 4. kez berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik puanlar yitirmeye devam ediyorlar. Boluspor kalecisi Mosquera bir kez daha müthiş bir maç çıkardı. Bursaspor doğranıyor. Çalınmayan bir penaltıları var,
kimse inanamadı.
HATAY-ÜMRANİYE
Liderlik konumundaki Hatayspor, 6 haftadır kaybetmeyen Ümraniyespor'u evinde
mağlup etmeyi başardı. Güney ekibi 2 golle kazanıp 3 haftalık 3 puan hasretine son verdi. Aabid nefis bir gol attı. Hatayspor bu mücadeleden kritik 3 puan aldı.
ADANA-KEÇİÖREN
Ligin galibiyeti unutan iki ekibinin mücadelesinden de kazanan çıkmadı. İki takımın kalecisi de formdaydı. Şiddetle puana ihtiyacı olan Adanaspor sahasında kritik kayıp yaşadı. Keçiörengücü ikinci devreyi kötü oynuyor ama ilk yarı puanlarıyla rahatlar.
MENEMEN-İSTANBUL
Maçta her şey vardı. İki takımın teknik direktörleri atıldı. Karşılıklı 2'şer gol atıldı. Kaleci hataları, direkten dönen toplar... Oldukça keyifli bir müsabaka oldu. İki takım da küme düşme hattına sıralama olarak uzak değiller ancak puan olarak rahat konumdalar.
OSMANLI-GİRESUN
Giresunsporlu Bekir de Osmanlısporlu Beykan da anlamsız kırmızı kartlar gördüler. Giresunspor'un 3 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Osmanlıspor
5 maçtır kazanamıyor. Boluspor'un takıldığı hafta 3 puan alamadı ve küme düşme hattında kaldı.
AKHİSAR-ERZURUM
İki takım da maç boyunca atak oynamaya çalıştı. İkinci yarıda ev sahibi Akhisar daha baskın taraftı ancak Dadaşların kalecisi Sehic müthiş bir
maç çıkardı. Akhisar kalecisi Gökhan da formda bir gününde
olunca mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.
ESKİŞEHİR-A.DEMİR
İki takım da maç boyunca atak oynamaya çalıştı. İkinci yarıda ev sahibi Akhisar daha baskın taraftı ancak Dadaşların kalecisi Sehic müthiş bir maç çıkardı. Akhisar kalecisi Gökhan da formda bir gününde
olunca mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.
ALTINORDU-BALIKESİR
İzmir temsilcisi son dönemdeki en iyi maçlarından birini çıkarmasına rağmen Balıkesirspor'u mağlup edemedi. İki takım da karşılıklı penaltılardan
bulduğu gollerle sahadan 1'er puanla ayrıldılar. Altınordu'da Okan Derici etkili bir performans sergiledi.
HAFTANIN TAKIMI: Hatayspor
HAFTANIN FUTBOLCUSU: Hasan Kılıç (Adana Demirspor)
HAFTANIN HOCASI: Mehmet Altıparmak (Hatayspor)
HAFTANIN HAKEMİ: Yasin Kol (Menemen,İstanbul)
HAFTANIN GOLÜ: Volkan Şen (Adana Demirspor)
KIRMIZI KART: Gökhan (Ümraniye), Wellington (İstanbul), Bekir (Giresun), Beykan (Osmanlı), Erkan (Adana Demir), Kıvanç (Eskişehir)
SARI KART: Yaser (Altay), Halilovic (Bolu), Yusuf (Altınordu), Bokila (Keçiörengücü), Tayfun (Menemen), Gomis (Ümraniye)
7 MAÇ BERABERE
TFF 1. Lig'de oynanan 9 mücadelenin 7'si beraberlikle sonuçlandı. Sadece 2 takım
bu hafta 3 puana uzanabildi. Hatayspor kendi sahasında, Adana Demirspor da
deplasmanda galip geldi. TFF 1. Lig'de diğer 7 mücadele eşitlikle bitti.
6
Eskişehirspor'un ümitleriazalıyor. Art arda 2 mücadele kazandıktan
sonra çıktıkları 7 karşılaşmada 6 yenilgi elde ettiler. 15. sıradaki Boluspor
ile fark 8'e kadar yükseldi.
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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