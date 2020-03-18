'Demir' yumruk

KARAGÜMRÜK-ALTAY

İstanbul ekibi galibiyete çok yakınken büyük bir hata yaptı. Altay'da tek unutulmayacak adam Paixao'yu arkaya kaçırdılar. Ligin gol kralı da kafayla

ağları sarsmayı başardı. Kaleci Aykut da bu golde büyük hata yaptı. Gümrük altın bir fırsatı kaçırdı.

BURSASPOR-BOLU

Timsahlar son 5 haftada 4. kez berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik puanlar yitirmeye devam ediyorlar. Boluspor kalecisi Mosquera bir kez daha müthiş bir maç çıkardı. Bursaspor doğranıyor. Çalınmayan bir penaltıları var,

kimse inanamadı.

HATAY-ÜMRANİYE

Liderlik konumundaki Hatayspor, 6 haftadır kaybetmeyen Ümraniyespor'u evinde

mağlup etmeyi başardı. Güney ekibi 2 golle kazanıp 3 haftalık 3 puan hasretine son verdi. Aabid nefis bir gol attı. Hatayspor bu mücadeleden kritik 3 puan aldı.

ADANA-KEÇİÖREN

Ligin galibiyeti unutan iki ekibinin mücadelesinden de kazanan çıkmadı. İki takımın kalecisi de formdaydı. Şiddetle puana ihtiyacı olan Adanaspor sahasında kritik kayıp yaşadı. Keçiörengücü ikinci devreyi kötü oynuyor ama ilk yarı puanlarıyla rahatlar.

MENEMEN-İSTANBUL

Maçta her şey vardı. İki takımın teknik direktörleri atıldı. Karşılıklı 2'şer gol atıldı. Kaleci hataları, direkten dönen toplar... Oldukça keyifli bir müsabaka oldu. İki takım da küme düşme hattına sıralama olarak uzak değiller ancak puan olarak rahat konumdalar.

OSMANLI-GİRESUN

Giresunsporlu Bekir de Osmanlısporlu Beykan da anlamsız kırmızı kartlar gördüler. Giresunspor'un 3 haftalık galibiyet serisi sona erdi. Osmanlıspor

5 maçtır kazanamıyor. Boluspor'un takıldığı hafta 3 puan alamadı ve küme düşme hattında kaldı.

AKHİSAR-ERZURUM

İki takım da maç boyunca atak oynamaya çalıştı. İkinci yarıda ev sahibi Akhisar daha baskın taraftı ancak Dadaşların kalecisi Sehic müthiş bir

maç çıkardı. Akhisar kalecisi Gökhan da formda bir gününde

olunca mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.

ESKİŞEHİR-A.DEMİR

İki takım da maç boyunca atak oynamaya çalıştı. İkinci yarıda ev sahibi Akhisar daha baskın taraftı ancak Dadaşların kalecisi Sehic müthiş bir maç çıkardı. Akhisar kalecisi Gökhan da formda bir gününde

olunca mücadele başladığı gibi 0-0 sonuçlandı.

ALTINORDU-BALIKESİR

İzmir temsilcisi son dönemdeki en iyi maçlarından birini çıkarmasına rağmen Balıkesirspor'u mağlup edemedi. İki takım da karşılıklı penaltılardan

bulduğu gollerle sahadan 1'er puanla ayrıldılar. Altınordu'da Okan Derici etkili bir performans sergiledi.

HAFTANIN TAKIMI: Hatayspor

HAFTANIN FUTBOLCUSU: Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

HAFTANIN HOCASI: Mehmet Altıparmak (Hatayspor)

HAFTANIN HAKEMİ: Yasin Kol (Menemen,İstanbul)

HAFTANIN GOLÜ: Volkan Şen (Adana Demirspor)

KIRMIZI KART: Gökhan (Ümraniye), Wellington (İstanbul), Bekir (Giresun), Beykan (Osmanlı), Erkan (Adana Demir), Kıvanç (Eskişehir)

SARI KART: Yaser (Altay), Halilovic (Bolu), Yusuf (Altınordu), Bokila (Keçiörengücü), Tayfun (Menemen), Gomis (Ümraniye)

7 MAÇ BERABERE

TFF 1. Lig'de oynanan 9 mücadelenin 7'si beraberlikle sonuçlandı. Sadece 2 takım

bu hafta 3 puana uzanabildi. Hatayspor kendi sahasında, Adana Demirspor da

deplasmanda galip geldi. TFF 1. Lig'de diğer 7 mücadele eşitlikle bitti.

6

Eskişehirspor'un ümitleriazalıyor. Art arda 2 mücadele kazandıktan

sonra çıktıkları 7 karşılaşmada 6 yenilgi elde ettiler. 15. sıradaki Boluspor

ile fark 8'e kadar yükseldi.