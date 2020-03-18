Hatay'dan dev adım
Takipçilerinden Erzurum, Bursa, Akhisar, Karagümrük puan kaybetti. Bu hafta kazanan Hatay’ın keyfi yerinde.
Lider Hatayspor haftayı karlı kapattı. Güney temsilcisi sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Ancak ligde alınan diğer sonuçlar da Hatayspor'un işine geldi. Takipçilerinden Erzurumspor, Bursaspor, Akhisarspor, Karagümrük, Altay puan kaybedince Hatay'ın da keyfi iyice yerine geldi. İlk 2 takımın
direkt Süper Lig'e çıkacağı TFF'de üçüncü Bursaspor ile puan farkı böylece 7 oldu.
DÖRT GALİBİYET
TFF 1. Lig'de 28 hafta geride kaldı. Hatayspor'un 3. sıradaki Bursaspor ile arasındaki 7 puan fark kalan bölüm için büyük bir avantaj teşkil ediyor. Lider Hatay kalan 6 karşılaşmanın 4'ünde galibiyete ulaştığı zaman direkt olarak Süper Lig'e yükselecek. Teknik direktör Mehmet Altıparmak
da oyuncularını bu şekilde motive ederek mutlu sona çok yaklaştıklarını söylüyor. Altıparmak "Hedefe yakınız" dedi.
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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