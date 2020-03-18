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18 Mart 2020, Çarşamba
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Hatay'dan dev adım

Hatay'dan dev adım

Takipçilerinden , , Akhisar, Karagümrük puan kaybetti. Bu hafta kazanan Hatay’ın keyfi yerinde.

Lider Hatayspor haftayı karlı kapattı. Güney temsilcisi sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Ancak ligde alınan diğer sonuçlar da Hatayspor'un işine geldi. Takipçilerinden Erzurumspor, , Akhisarspor, Karagümrük, Altay puan kaybedince Hatay'ın da keyfi iyice yerine geldi. İlk 2 takımın
direkt 'e çıkacağı 'de üçüncü Bursaspor ile puan farkı böylece 7 oldu.

DÖRT GALİBİYET

TFF 1. Lig'de 28 hafta geride kaldı. Hatayspor'un 3. sıradaki Bursaspor ile arasındaki 7 puan fark kalan bölüm için büyük bir avantaj teşkil ediyor. Lider Hatay kalan 6 karşılaşmanın 4'ünde galibiyete ulaştığı zaman direkt olarak Süper Lig'e yükselecek. Teknik direktör
da oyuncularını bu şekilde motive ederek mutlu sona çok yaklaştıklarını söylüyor. Altıparmak "Hedefe yakınız" dedi.

  1. 18.3.2020
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