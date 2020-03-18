Hatay'dan dev adım

Lider Hatayspor haftayı karlı kapattı. Güney temsilcisi sahasında Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Ancak ligde alınan diğer sonuçlar da Hatayspor'un işine geldi. Takipçilerinden Erzurumspor, Bursaspor, Akhisarspor, Karagümrük, Altay puan kaybedince Hatay'ın da keyfi iyice yerine geldi. İlk 2 takımın

direkt Süper Lig'e çıkacağı TFF'de üçüncü Bursaspor ile puan farkı böylece 7 oldu.

DÖRT GALİBİYET

TFF 1. Lig'de 28 hafta geride kaldı. Hatayspor'un 3. sıradaki Bursaspor ile arasındaki 7 puan fark kalan bölüm için büyük bir avantaj teşkil ediyor. Lider Hatay kalan 6 karşılaşmanın 4'ünde galibiyete ulaştığı zaman direkt olarak Süper Lig'e yükselecek. Teknik direktör Mehmet Altıparmak

da oyuncularını bu şekilde motive ederek mutlu sona çok yaklaştıklarını söylüyor. Altıparmak "Hedefe yakınız" dedi.