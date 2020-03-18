Hurma çıldırdı

İstanbul ekibinin Altay'ı ağırladığı mücadelede heyecan hiç eksik olmadı. 2-0 öne geçen Karagümrük, 90+6'da Paixao'nun attığı golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma bitiş düdüğünün ardından maçın hakemi Caner Ak'ın üzerine yürüdü. Sonra resmi hesaplardan özür diledi. Teknik sorumlu Atılay Canel "Futbol adına bir cinayet işlendi. Neden 6 dakika uzatıldı anlamadım. Hakem tüm takdir haklarını rakipten yana kullandı" diye konuştu.