Hurma çıldırdı
Karagümrük Başkanı Hurma, hakem Ak’ın üzerine yürüdü. Sonra özür diledi.
İstanbul ekibinin Altay'ı ağırladığı mücadelede heyecan hiç eksik olmadı. 2-0 öne geçen Karagümrük, 90+6'da Paixao'nun attığı golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma bitiş düdüğünün ardından maçın hakemi Caner Ak'ın üzerine yürüdü. Sonra resmi hesaplardan özür diledi. Teknik sorumlu Atılay Canel "Futbol adına bir cinayet işlendi. Neden 6 dakika uzatıldı anlamadım. Hakem tüm takdir haklarını rakipten yana kullandı" diye konuştu.
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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