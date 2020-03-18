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18 Mart 2020, Çarşamba
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Hurma çıldırdı

Hurma çıldırdı

Karagümrük Başkanı Hurma, hakem Ak’ın üzerine yürüdü. Sonra özür diledi.

ekibinin Altay'ı ağırladığı mücadelede heyecan hiç eksik olmadı. 2-0 öne geçen Karagümrük, 90+6'da Paixao'nun attığı golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karagümrük Başkanı bitiş düdüğünün ardından maçın hakemi Caner Ak'ın üzerine yürüdü. Sonra resmi hesaplardan özür diledi. Teknik sorumlu Atılay Canel "Futbol adına bir cinayet işlendi. Neden 6 dakika uzatıldı anlamadım. Hakem tüm takdir haklarını rakipten yana kullandı" diye konuştu.

  1. 18.3.2020
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