Bu gol cennete hediye
Menemenli Mustafa golünü Kasım’da vefat eden annesine hediye etti.
TFF 1. Lig'de Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu duygusal anlar yaşadı. Geçen Kasım ayında Ümraniyespor karşılaşmasından 1 gün önce annesini kaybeden Mustafa buna rağmen mücadeleye çıkmış 1 de asist yapmıştı. Golün ardından hüngür hüngür ağlayan tecrübeli oyuncunun görüntüleri hafızalara kazınmıştı. Mustafa Çeçenoğlu bu hafta İstanbulspor mücadelesinde golünü attıktan sonra "Doğum günün kutlu olsun annem" yazılı bir tişört açtı. Kısa süre önce kaybettiği annesini andı. Takım arkadaşları bir kez daha onun etrafında çember oldu. Duygusal anlar yaşandı. Mustafa arkadaşlarına teşekkür etti.
- 18.3.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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