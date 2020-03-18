Bu gol cennete hediye

TFF 1. Lig'de Menemensporlu Mustafa Çeçenoğlu duygusal anlar yaşadı. Geçen Kasım ayında Ümraniyespor karşılaşmasından 1 gün önce annesini kaybeden Mustafa buna rağmen mücadeleye çıkmış 1 de asist yapmıştı. Golün ardından hüngür hüngür ağlayan tecrübeli oyuncunun görüntüleri hafızalara kazınmıştı. Mustafa Çeçenoğlu bu hafta İstanbulspor mücadelesinde golünü attıktan sonra "Doğum günün kutlu olsun annem" yazılı bir tişört açtı. Kısa süre önce kaybettiği annesini andı. Takım arkadaşları bir kez daha onun etrafında çember oldu. Duygusal anlar yaşandı. Mustafa arkadaşlarına teşekkür etti.

