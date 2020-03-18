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18 Mart 2020, Çarşamba
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Kastamonu şov

’ta Belediye’yi deplasmanda 3-0 yenen kırmızı-siyahlıların hocası iddialı konuştu.

2. Lig 'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kastamonuspor'da, deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetin sevinci yaşanıyor. Kritik bir galibiyet aldıklarını belirten kırmızı-siyahlıların hocası , "Lig sonuna kadar her maçımız final. Kastamonuspor'u şampiyon yapmak için çalışıyoruz. Hedefimiz 1. Lig. Mutlu sona ulaşacağız" dedi. Hakem hatalarından da dert yanan Yıldırım, "Alt liglerde hakemlerin hataları göze batmıyor. Ama canı yanan kulüpler oluyor. Şu an konumumuz daha farklı olabilirdi" dedi.

21'LİK BAŞKAN MESAJI VERDİ

Dünyanın en genç kulüp başkanı olan Kastamonuspor Başkanı Enes Ege Aygün, "Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Hocamızı ve takımı tebrik ediyorum. Kastamonuspor'u hak ettiği noktaya getirmek için gerekeni yapacağız" diye konuştu.

  1. 18.3.2020
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