Kastamonu şov
Kırmızı Grup’ta Sivas Belediye’yi deplasmanda 3-0 yenen kırmızı-siyahlıların hocası Ahmet Yıldırım iddialı konuştu.
2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kastamonuspor'da, Sivas deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetin sevinci yaşanıyor. Kritik bir galibiyet aldıklarını belirten kırmızı-siyahlıların hocası Ahmet Yıldırım, "Lig sonuna kadar her maçımız final. Kastamonuspor'u şampiyon yapmak için çalışıyoruz. Hedefimiz 1. Lig. Mutlu sona ulaşacağız" dedi. Hakem hatalarından da dert yanan Yıldırım, "Alt liglerde hakemlerin hataları göze batmıyor. Ama canı yanan kulüpler oluyor. Şu an konumumuz daha farklı olabilirdi" dedi.
21'LİK BAŞKAN MESAJI VERDİ
Dünyanın en genç kulüp başkanı olan Kastamonuspor Başkanı Enes Ege Aygün, "Hedefimiz kesinlikle şampiyonluk. Hocamızı ve takımı tebrik ediyorum. Kastamonuspor'u hak ettiği noktaya getirmek için gerekeni yapacağız" diye konuştu.
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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