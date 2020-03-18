Şampiyon Karacabey - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
18 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler 10 Numara Şampiyon Karacabey

Şampiyon Karacabey

Şampiyon Karacabey

profesyonel liglerinin 2019-2020 sezonundaki ilk şampiyonu oldu. 3.Grup’ta mücadele eden Bursa temsilcisi, Kelkit’i 1-0 yendi ve bitime 6 hafta kala şampiyonluğun olup 2. Lig’e yükseldi. Başkan ve Erdoğan Yılmaz, maç sonu futbolcularla büyük sevinç yaşadı.

profesyonel liglerinin 2019-2020 sezonundaki ilk şampiyonu oldu. 3.Grup'ta mücadele eden Bursa temsilcisi, Kelkit'i 1-0 yendi ve bitime 6 hafta kala şampiyonluğun olup 2. Lig'e yükseldi. Başkan ve Erdoğan Yılmaz, maç sonu futbolcularla büyük sevinç yaşadı.

  1. 18.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Şampiyon Karacabey haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN