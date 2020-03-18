Şampiyon Karacabey

Türkiye profesyonel liglerinin 2019-2020 sezonundaki ilk şampiyonu Karacabey Belediyespor oldu. 3.Grup'ta mücadele eden Bursa temsilcisi, Kelkit'i 1-0 yendi ve bitime 6 hafta kala şampiyonluğun olup 2. Lig'e yükseldi. Başkan İsmail Ülker ve teknik direktör Erdoğan Yılmaz, maç sonu futbolcularla büyük sevinç yaşadı.

