Kocaeli de yola çıktı

2. grupta Alemdağ engelini üç golle geçen Kocaelispor da şampiyonluğa çok yaklaştı. Son 5 haftaya en yakın rakibi Derince'nin 14 puan önünde giren Körfez ekibi Fatsa deplasmanından da galibiyetle dönerse 2. Lig'e çıkacak. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, camiaya "Şampiyonluğa hazır olun" mesajı yolladı.