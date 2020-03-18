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18 Mart 2020, Çarşamba
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de yola çıktı

Kocaeli de yola çıktı

2. grupta Alemdağ engelini üç golle geçen Kocaelispor da şampiyonluğa çok yaklaştı. Son 5 haftaya en yakın rakibi Derince’nin 14 puan önünde giren Körfez ekibi Fatsa deplasmanından da galibiyetle dönerse 2. Lig’e çıkacak. Teknik direktör , camiaya “Şampiyonluğa hazır olun” mesajı yolladı.

2. grupta Alemdağ engelini üç golle geçen Kocaelispor da şampiyonluğa çok yaklaştı. Son 5 haftaya en yakın rakibi Derince'nin 14 puan önünde giren Körfez ekibi Fatsa deplasmanından da galibiyetle dönerse 2. Lig'e çıkacak. Teknik direktör , camiaya "Şampiyonluğa hazır olun" mesajı yolladı.

  1. 18.3.2020
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