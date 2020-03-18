Kocaeli de yola çıktı
2. grupta Alemdağ engelini üç golle geçen Kocaelispor da şampiyonluğa çok yaklaştı. Son 5 haftaya en yakın rakibi Derince’nin 14 puan önünde giren Körfez ekibi Fatsa deplasmanından da galibiyetle dönerse 2. Lig’e çıkacak. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, camiaya “Şampiyonluğa hazır olun” mesajı yolladı.
2. grupta Alemdağ engelini üç golle geçen Kocaelispor da şampiyonluğa çok yaklaştı. Son 5 haftaya en yakın rakibi Derince'nin 14 puan önünde giren Körfez ekibi Fatsa deplasmanından da galibiyetle dönerse 2. Lig'e çıkacak. Teknik direktör Selahaddin Dinçel, camiaya "Şampiyonluğa hazır olun" mesajı yolladı.
- 18.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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