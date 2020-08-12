Es-Es'te başkan kızgın
Akgören: Pirince giderken eldeki bulgurdan olmasınlar
Eskişehirspor'da başkan Mustafa Akgören oyunculara kızgın... Akgören "Oyuncularımız geri dönmek istiyor fakat akılları Süper Lig takımlarından gelecek transfer tekliflerinde. Umutlarını yitiren bize dönecektir. Çok geç kalmasından yoksa pirince giderken evdeki bulgurdan olurlar. Kampa geç katılmaları halinde işin tadı kaçar, tepki gösterir, tavır koyarım" diye konuştu.
- 12.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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