Es-Es'te başkan kızgın

Eskişehirspor'da başkan Mustafa Akgören oyunculara kızgın... Akgören "Oyuncularımız geri dönmek istiyor fakat akılları Süper Lig takımlarından gelecek transfer tekliflerinde. Umutlarını yitiren bize dönecektir. Çok geç kalmasından yoksa pirince giderken evdeki bulgurdan olurlar. Kampa geç katılmaları halinde işin tadı kaçar, tepki gösterir, tavır koyarım" diye konuştu.