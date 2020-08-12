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12 Ağustos 2020, Çarşamba
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Es-Es'te başkan kızgın

Es-Es'te başkan kızgın

Akgören: Pirince giderken eldeki bulgurdan olmasınlar

'da başkan Mustafa Akgören oyunculara kızgın... Akgören "Oyuncularımız geri dönmek istiyor fakat akılları takımlarından gelecek transfer tekliflerinde. Umutlarını yitiren bize dönecektir. Çok geç kalmasından yoksa pirince giderken evdeki bulgurdan olurlar. Kampa geç katılmaları halinde işin tadı kaçar, tepki gösterir, tavır koyarım" diye konuştu.

  1. 12.8.2020
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