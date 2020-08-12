Samsun Süper Lig'e çıkacak

Köse, şu an takımın ikinci etap kampını yaptığını ve Bolu'daki çalışmaların güzel geçtiğini kaydetti. Yeni sezon hazırlıklarının yoğun bir şekilde devam ettiğini dile getiren Köse, "Genelde günde çift idman yapıyoruz. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtmaya çalışıyoruz.

Yavaş yavaş taktik idmanlarına da başladık. Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Yeni gelecek arkadaşlarımızı da bekliyoruz aramıza. Onlarla en kısa zamanda bir bütünlük sağlayıp, yeni sezona en iyi şekilde girmek istiyoruz. Ligin en güçlü şampiyonluk adayıyız" diye konuştu. Köse, en iyi mücadeleyi sahaya yansıtacaklarını sözlerine ekledi.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "İnşallah önümüzdeki sene şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu köklü ve şanlı camiayı ait olduğu Süper Lig'e, hak ettiği yere taşıyacağız" dedi. Sağlam, Samsunspor taraftarlarının kendilerini merakla takip ettiğini de belirterek şöyle devam etti:

Taraftarlarımızın, transfer konusunda beklentileri var. Kimsenin endişesi olmasın. Samsunspor'u yıllardır hayalini kurduğumuz Süper Lig'e taşıyacak kadroyu oluşturacağız. İnşallah önümüzdeki sene şampiyonluğun en büyük adayı olarak bu köklü ve şanlı camiayı ait olduğu Süper Lig'e, hak ettiği yere taşıyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalarımız bu yönde ve bu doğrultuda devam ediyor. Sahada sonuna kadar savaşacağız.

Sağlam, daha önce de açıkladığı gibi 1. Lig'e çıktıkları takıma 7-8 takviye yaparak yollarına devam edeceklerini belirtti: "Geçen seneki

bizi şampiyon yapan kadromuzu zaten koruduk. İşimize yarayacak herhangi bir oyuncu kadrodan ayrılmadı. Yola devam etmeyeceğimiz arkadaşlarımızla da zaten bu işin gereği olarak ayrıldı. O yüzden 7-8 takviye yapacağız. Ligden düşme kaldırıldı. Süper Lig'den gelecek Kayserispor, Malatyaspor ve Ankaragücü gibi 3 köklü camianın bizim rakiplerimiz arasında olmaması bizim için kağıt üzerinde bir avantaj gibi görünüyor. Ama futbolun şöyle bir kuralı var. Maçlar kağıt üzerinde kazanılmıyor. Konsantrasyonumuzu bozmadan, tüm enerjimizle,

çok ciddi bir şekilde bu sezona başlayacağız ve sonunda şampiyon olacağız."

BOLI VE KUAT TAMAM

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, şampiyonluk için gözünü kararttı. Yıldırım, Süper Lig'de 3 takımın istediği Clujlu futbolcu Kevin Boli ile her konuda anlaştıklarını açıkladı. 29 yaşındaki Fildişili stoperin birkaç gün içerisinde resmi imzayı atması ve kampa katılması bekleniyor. Ayrıca Yılport Samsunspor son olarak Rusya Premier Lig ekiplerinden Orenburg forması giyen İslambek Kuat için harekete geçti. Aynı zamanda Kazakistan Milli Takım oyuncusu olan 27 yaşındaki ön liberonun şu anda bonservisi elin-de bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar bu transferde de mutlu sona yakın.

BİZ TEMBEL DEĞİLİZ

Kırmızı-beyazlı taraftarların transfer konusunda sabırlı olmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Yüksel Yıldırım, transfer çalışmaları için 24 saat mesai harcadıklarını söyledi. Uygun fiyatlara iyi takviye yapmanın kolay olmadığını dile getiren Başkan Yıldırım, "Transfer için yapılanları anlatamıyoruz diye kimse bizi beceriksiz ve tembel zannetmesin. 7/24 çalışıyoruz. Ama çok iyi transferleri uygun fiyatla ve bize uygun kontrat koşulları ile yapmak bugünkü koşullarda pek de kolay değil. Samsunspor taraftarından sabır istiyoruz. Biz gerekeni yapacağı ve Süper Lig'e çıkacağız. Bize güvenin" dedi.

