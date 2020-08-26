Körfez efsanesi Kocaelispor

Bir dönemin fırtınalar estiren takımı olan Kocaelispor, amatör kümeye kadar düştükten sonra yeniden çıkış yakaladı. Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan, Süper Lig'de oynadığı dönemlerde 4 büyük kulübün "korkulu rüyası" olan Kocaelispor, 8 sezon aradan sonra yeniden TFF 2. Lig'e yükselmenin mutluluğunu yaşıyor. 1966 yılında Baçspor, İzmit Gençlik ve Doğanspor takımlarının birleşmesiyle kurulan Kocaelispor, 1966-1967'de 2. Lig'de mücadele etmeye başladı. Bu ligde 1991-92'nin sonunda 83 puan toplayıp en yakın takipçisi Zeytinburnuspor'a 23 puan fark atarak kırılması güç bir rekorla şampiyon olan Kocaelispor, Türkiye 1. Futbol Ligi'ndeki en büyük başarısına ise sezonun ilk yarısını lider tamamladığı 1992-1993 sezonunda ulaştı.

KUPAYI KAZANDI

Yeşil-siyahlı takım, sezonu 4'üncü sırada tamamlayarak, İnter Toto Kupası'na katılma hakkı elde etti. Inter Toto Kupası ilk tur karşılaşmasında Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile eşleşen Kocaelispor, İsmetpaşa Stadı'nda oynadığı ilk maçta rakibi ile 0-0 berabere kaldı. Deplasmanda ise rakibine 2-0 yenilen Körfez ekibi, ilk turda kupaya veda etti. Kocaelispor, 1996-1997 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a üstünlük kurarak, kupanın sahibi oldu. 1997 yılında katıldığı Kupa Galipleri Kupası'nda ilk turda Romanya'nın National Bükreş takımını 1-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Kocaelispor, 2. turda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına elendi.

2001-2002'de da Beşiktaş'ı 4-0 yenen Kocaelispor, Türkiye Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü. Önce Süper Lig, sonra Bölgesel Amatör Lig, şimdi ise TFF 2. Lig 2003-08 yıllarında 1. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 2007-08'in şampiyonu olarak Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'e çıktığı yıl tekrar 1. Lig'e düşen yeşil-siyahlı ekip, sonraki sezonda 2. Lig'e oradan da 3. Lig'e geriledi. 2013-14'te BAL'a düşen Kocaeli, 2 yıl aradan sonra yeniden 3. Lig'e çıkmayı başardı. 2016 yılından bu yana 3. Lig'de mücadele eden ve bu sezon ligin bitimine 6 hafta kala 2. Grup'ta en yakın takipçisiyle arasında 14 puan farkla 64 puanla lider konumda bulunan Körfez temsilcisi, salgın nedeniyle ligin tescil edilmesiyle TFF 2. Lig'e terfi ettirildi.

SÜPER LİG'İN HAVASINA GİRDİK

Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, şampiyonluğun şehre, camiaya ve taraftarlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Üzülmez, "Şaibesiz, haftalar öncesinden büyük ölçüde şampiyonluğu garantilemiş takım olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" diye konuştu. Kocaelispor'un gerçek yerinin Süper Lig olduğunu aktaran Üzülmez, "Kocaelispor hiç ara vermeden önce Birinci Lig'e sonra Süper Lig'e çıkacaktır. Öncelikle salgının bitmesi çok önemli" dedi. Yeni bir futbolcu izleme altyapı koordinasyon birimi kurduklarını açıklayan yeşil-siyahlı kulübün başkanı Hüseyin Üzülmez, "Biz her ne kadar 3. Lig'den 2. Lig'e çıkmış bir kulüp olsak da artık Süper Lig kulübü havasını da yakalamış olduk. 3'üncü Lig'de bir maçta 30 binin üzerinde seyirci rekoru kırdık. 11 maçımızı üst üste kazanma rekoru kırdık. Daha kırılacak rekorları da ikinci ve birinci lige bıraktık" ifadesini kullandı.

BARIŞ: MAZİMİZ BAŞARILARLA DOLU

Kocaelispor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Murat Barış, sezon başında lige oranla iyi bir kadro kurduklarını belirtti. Barış, "Önce TFF 2. Lig demiştik. Şimdi bunu başardık. Artık her yıl basamakları çıkarak kulübümüzün hak ettiği yere, Süper Lig'e gelmesini istiyoruz. Büyük bir camiayız, taraftarlarımız, bu kent başarıyı hak ediyor. TFF 3. Lig'de taraftar rekorları kırdık. Mazimiz başarılarla dolu, bu başarıları yinelemek istiyoruz" diye konuştu.