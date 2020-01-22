Kocaeli şampi...
Kocaelispor küllerinden doğuyor. Adım adım şampiyonluğa yaklaşan Körfez ekibinin başkanı Hüseyin Üzülmez, "Yolun sonu aydınlık" dedi.
Üçüncü Lig'de Kocaelispor fırtınası esiyor. 2. Grup'ta takipçisi Fethiyespor'u deplasmanda Burak Süleyman'ın tek golüyle yenen Körfez ekibi, puan farkını 11'e yükseltip şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Hüseyin Üzülmez, "Şükürler olsun çok iyi gidiyoruz. 2 milyonluk bir şehri temsil ediyoruz. Biz bu işe inandık. Taraftarımızın desteğiyle efsane Kocaelispor'u ayağa kaldırıyoruz" dedi.
DİNÇEL İLE 9'DA 9 YAPTI
Takımın başında çıktığı 9 maçta da galibiyete ulaşıp fire vermeyen teknik direktör Selahaddin Dinçel ise, "Çok iyi bir seri yakaladık. Herkesin başarabileceği bir iş değil bu. Son 5 maçtır gol dahi yemiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyoruz. Artık Kocaelispor üst liglerin hesaplarını yapmaya başladı. Önce burada şampiyon olacağız, sonra hedef daha yukarısı" diye konuştu.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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