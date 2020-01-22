Kocaeli şampi...

Üçüncü Lig'de Kocaelispor fırtınası esiyor. 2. Grup'ta takipçisi Fethiyespor'u deplasmanda Burak Süleyman'ın tek golüyle yenen Körfez ekibi, puan farkını 11'e yükseltip şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Hüseyin Üzülmez, "Şükürler olsun çok iyi gidiyoruz. 2 milyonluk bir şehri temsil ediyoruz. Biz bu işe inandık. Taraftarımızın desteğiyle efsane Kocaelispor'u ayağa kaldırıyoruz" dedi.



DİNÇEL İLE 9'DA 9 YAPTI

Takımın başında çıktığı 9 maçta da galibiyete ulaşıp fire vermeyen teknik direktör Selahaddin Dinçel ise, "Çok iyi bir seri yakaladık. Herkesin başarabileceği bir iş değil bu. Son 5 maçtır gol dahi yemiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyoruz. Artık Kocaelispor üst liglerin hesaplarını yapmaya başladı. Önce burada şampiyon olacağız, sonra hedef daha yukarısı" diye konuştu.