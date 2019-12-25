''İnternetin esiri olmayacağız''
Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin sosyal medya bağımlılığının azaltılarak; sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla Keçiören Belediyesi işbirliğinde Ankara'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenledi.
Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, meydana kurulan stantları gezdi, Turgut Altınok ile masa tenisi oynadı, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, teknoloji, internet ya da sosyal medyanın hayatı kolaylaştırdığını ve değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Ama bunların esiri olmayacağız. Biz onları kullanacağız, onlar bizi kullanmayacak. Tüm bağımlılıklara karşı mücadelemiz hep birlikte devam edecek" dedi.
- 25.12.2019
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Zirve koşusu
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Yorum
T S Zirveye bence böyle koşulmaz.. çok kötü futbol psikolojimiz var..Hemen panik yapıyoruz, hem de çok gereksiz panik..Bunun bir çaresi olmalı..
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
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Yorum
baksoy İyi ki kalede UĞURCAN var yoksa HÜSEYİN ' in rakibe verdiği gol paslarını kim kurtaracak ?
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
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Yorum
KAĞAN KUZEYKAN İZMİR SAYIN BAŞKAN İLK YARIDA İYİ DEĞİLDİK.TAKIM YÜRÜYEREK TOP OYNUYOR.HELE İKİNCİ YARI TAKIM YERLERDE SÜRÜNÜYOR.LÜTFEN GEREĞİNİ YAPIN.
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