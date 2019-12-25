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25 Aralık 2019, Çarşamba
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''İnternetin esiri olmayacağız''

''İnternetin esiri olmayacağız''

Gençlik ve , gençlerin bağımlılığının azaltılarak; sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatın içinde aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla Keçiören Belediyesi işbirliğinde 'da "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, meydana kurulan stantları gezdi, ile masa tenisi oynadı, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, teknoloji, ya da sosyal medyanın hayatı kolaylaştırdığını ve değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Ama bunların esiri olmayacağız. Biz onları kullanacağız, onlar bizi kullanmayacak. Tüm bağımlılıklara karşı mücadelemiz hep birlikte devam edecek" dedi.

  1. 25.12.2019
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