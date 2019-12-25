''İnternetin esiri olmayacağız''

Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, meydana kurulan stantları gezdi, Turgut Altınok ile masa tenisi oynadı, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kasapoğlu, teknoloji, internet ya da sosyal medyanın hayatı kolaylaştırdığını ve değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Ama bunların esiri olmayacağız. Biz onları kullanacağız, onlar bizi kullanmayacak. Tüm bağımlılıklara karşı mücadelemiz hep birlikte devam edecek" dedi.