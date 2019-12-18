Mardin BŞB dolu dizgin: 1-0 - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
18 Aralık 2019, Çarşamba
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Mardin BŞB dolu dizgin: 1-0

Mardin BŞB dolu dizgin: 1-0

1.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren , evinde konuk ettiği 12 'nin golüyle 1-0 yenerek ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.

1.Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren , evinde konuk ettiği 12 'nin golüyle 1-0 yenerek ligin ilk yarısını zirvede tamamladı.
  1. 18.12.2019
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