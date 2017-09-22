 3 puan alma vakti – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    3 puan alma vakti

    3 puan alma vakti

    , bugün ’u devirmenin planını hazırladı

    Bordo-mavili takım Spor Toto Süper Lig'de 6'ncı haftanın açılıs maçında bugün Aytemiz 'u konuk edecek. Zirve yarısının içerisinde olmayı hedefleyen bordo-mavili takım, muhtesem taraftarının da destegiyle sahadan galibiyetle ayrılmaya çalısacak. Hafta boyu takımı bu karsılasmaya hazırlayan teknik direktör Ersun Yanal, galibiyet planı hazırladı. Futbolcuları ile sık sık toplantılar yapan bordomavili çalıstırıcı rakibin zayıf yanlarını talebelerine ezberletti ve 3 puan alınması talimatı verdi.

    FIRTINA SİFTAH PEŞİNDE
    ile Alanyaspor üçüncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın 2016-17'nin 4'üncü haftasındaki ilk maçını Alanyaspor 3-0 kazanmıştı, ikinci yarıda Şenol Güneş Kompleksi'ndeki karşılaşma ise golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
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