Şahan’e Olcay
Fırtına’nın 30 yaşındaki oyuncusu lige fırtına gibi başlarken, geride kalan 4 haftada 2 gol, 2 asistlik performansa ulaştı.
YENİLERLE GÜÇLENDİK
Beşiktaş'a geldiği ilk dönemde 11 gol atan Olcay, "İnşallah bu sezon Trabzonspor'da daha fazla gol atarım. Daha iyisi için elimden geleni yapacağım. Bu sezonun öneminin farkındayız. Yeni transferler, özellikle Sosa'nın gelmesi ile iyice güçlendik" ifadesini kullandı.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:15
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
akcbt seviyoruzzz seni pereiraaaaa , sen ne güzel bir adamsın böyleeee
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Joao Pereira'dan anlamlı paylaşım
Toplam 2
Yorum
mr adammmmm adammm
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Abdulkadir Ömür'e yeni sözleşme
Toplam 16
Yorum
forever1903 250 bin cok degilki, insallah imzalar da baska takim kapmaz, birisi 1 milyon teklif ederse hem akli hem futbolu karisir, problem burda
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