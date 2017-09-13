Şahan’e Olcay

Fırtına’nın 30 yaşındaki oyuncusu lige fırtına gibi başlarken, geride kalan 4 haftada 2 gol, 2 asistlik performansa ulaştı.

Karadeniz ekibinin 30 yaşındaki gurbetçi oyuncusu Olcay Şahan, adeta ikinci baharını yaşıyor. Bordo- mavililere geçen sezonun devre arasında transfer olan ve gösterdiği performansla kısa sürede takıma uyum sağlayan sağ kanat, saha içerisindeki hırsı, çalışkanlığı ve takımı sahiplenmesiyle kendine yöneltilen eleştirileri haksız çıkarırken, performansıyla da taraftarların sevgilisi oldu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın da en güvendiği isimlerden olan Olcay, bu sezona farklı başladı. Ligde 4 hafta geride kalırken, 2 gol, 2 asistlik performansla takıma en çok katkı sağlayan isimlerden olan Olcay, performansı ile ilerleyen haftalar için umut verdi.



YENİLERLE GÜÇLENDİK

Beşiktaş'a geldiği ilk dönemde 11 gol atan Olcay, "İnşallah bu sezon Trabzonspor'da daha fazla gol atarım. Daha iyisi için elimden geleni yapacağım. Bu sezonun öneminin farkındayız. Yeni transferler, özellikle Sosa'nın gelmesi ile iyice güçlendik" ifadesini kullandı.