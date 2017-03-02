 Diğerlerine bakmıyoruz – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Diğerlerine bakmıyoruz

    Diğerlerine bakmıyoruz

    , kendi işlerine odaklandıklarını söyledi: “Şu an itibariyle diğer takımların ne yaptığı çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize odaklanıyoruz”

    Teknik direktör üst üste alınan iki beraberlik sonrası oyuncuların demoralize olmasını engellemek için antrenmanlarda neşeli çalışmaları ön plana çıkarttı. Oyuncularla bire bir ilgilenen tecrübeli hoca, üst sıralarda yaşanan puan kayıpları sonrası farkın kapanmamasına üzüldüklerini ancak kendi işlerine odaklandıklarını söyledi. Yanal, Karabük maçıyla başlayacak yeni süreçte yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini belirterek şöyle devam etti:

    BİZİ DESTEKLESİNLER
    "Şu an itibariyle diğer takımların ne yaptığı çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize odaklanıyoruz ve iyi sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de taraftarlarımızı yanımızda görmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bizi desteklerinde rakiplerimizi yenmemiz daha kolay oluyor."
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:22
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