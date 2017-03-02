Diğerlerine bakmıyoruz
Ersun Yanal, kendi işlerine odaklandıklarını söyledi: “Şu an itibariyle diğer takımların ne yaptığı çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize odaklanıyoruz”
Teknik direktör Ersun Yanal üst üste alınan iki beraberlik sonrası oyuncuların demoralize olmasını engellemek için antrenmanlarda neşeli çalışmaları ön plana çıkarttı. Oyuncularla bire bir ilgilenen tecrübeli hoca, üst sıralarda yaşanan puan kayıpları sonrası farkın kapanmamasına üzüldüklerini ancak kendi işlerine odaklandıklarını söyledi. Yanal, Karabük maçıyla başlayacak yeni süreçte yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini belirterek şöyle devam etti:
BİZİ DESTEKLESİNLER
"Şu an itibariyle diğer takımların ne yaptığı çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize odaklanıyoruz ve iyi sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de taraftarlarımızı yanımızda görmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bizi desteklerinde rakiplerimizi yenmemiz daha kolay oluyor."
BİZİ DESTEKLESİNLER
"Şu an itibariyle diğer takımların ne yaptığı çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize odaklanıyoruz ve iyi sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de taraftarlarımızı yanımızda görmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Bizi desteklerinde rakiplerimizi yenmemiz daha kolay oluyor."
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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hasan akıllı adamın hali bir başka oluyor
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GS RUHU ÇARE ABDURRAHİM ALBAYRAK VE FATİH TERİMDEN BAŞKA BİRŞEY DEĞİLDİR GS YE GEREKEN RUHU ANCAK ONLAR KAZANDIRABİLİR
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