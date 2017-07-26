 Yuvaya dönüyor – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Yuvaya dönüyor

    Yuvaya dönüyor

    , ile yeniden anlaştı. Guardiola’dan ‘kiralık’ izni çıkmaması üzerine Manchester City ile bonservis pazarlığına oturan Cimbom, 3.5 milyon euro’ya işi bitirdi.

    Bir süredir Jason Denayer'in peşinde koşan , Manchester City ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Cimbom, Guardiola'dan kiralama için onay çıkmaması üzerine, 2015-16 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı stoperi, bonservisi ile aldı. 22 yaşındaki genç savunma oyuncusu için Manchester City ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Hem stoper hem de sağ bek olarak oynayabilen Denayer'in birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

    GEÇEN YIL YOLLAMADI
    İngiliz basınında, Galatasaray'ın Denayer için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. Denayer, geçtiğimiz sezon kulübü Manchester City tarafından Galatasaray'a gönderilmemiş ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland takımına kiralanmıştı. Denayer 2016 Avrupa şampiyonasında Belçika milli takımın formasını, 2017 yılında yapılan U21 turnuvasında ise Belçika U21 milli takımın formasını giymişti.

    HAVAALANINDA BEKLEDİ
    , geçen sezon Galatasaray'a tekrar gelmek için havaalanında Manchester City'den uzun süre onay beklemiş ancak o onay çıkmamıştı. Oyuncu, büyük bir üzüntü ile evinin yolunu tutmuştu. Denayer, o anları, "Hayatımdaki en zor ve en uzun gündü. Galatasaray'a dönmek istiyordum, orada harika bir bağ kurmuştum ama bırakmadılar" sözleriyle anlatmıştı.

    KUPA KAZANDI
    2015-16 sezonunda Galatasaray forması giyen Denayer, Türkiye'de 28 maça çıkmış, Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.

    ASLAN PAYLAŞIMI YAPTI
    Yeniden Galatasaraylı olan Jason Denayer, Snapchat uygulaması üzerinden aslan fotoğrafı paylaşarak, "Never forget who you are (Asla kim olduğunu unutma)" diye yazdı.

    DENAYER'I ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR
    Denayer, Galatasaray'a geliyor ama karşısında ciddi rakipler bulacak. Belçikalı futbolcu, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Koray Günter ile forma yarışına girecek. Sağ bekte oynayabilen genç yıldız, Mariano'yu da zorlayacak.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:51
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