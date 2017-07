Yuvaya dönüyor

HAVAALANINDA

Bir süredirpeşinde koşan Galatasaray ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Cimbom,kiralama için onay çıkmaması üzerine, 2015-16 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı, bonservisi ile aldı. 22 yaşındaki genç savunma oyuncusu içinile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Hem stoper hem de sağ bek olarak oynayabilenbirkaç gün içerisindegelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.İngiliz basınında, Galatasaray'ıniçin 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. Denayer, geçtiğimiz sezon kulübütarafından Galatasaray'a gönderilmemiş ve İngiltere Premier Lig ekiplerindentakımına kiralanmıştı. Denayer 2016 Avrupa şampiyonasında Belçika milli takımın formasını, 2017 yılında yapılan U21 turnuvasında ise Belçika U21 milli takımın formasını giymişti. Jason Denayer , geçen sezon Galatasaray'a tekrar gelmek için havaalanında Manchester City'den uzun süre onay beklemiş ancak o onay çıkmamıştı. Oyuncu, büyük bir üzüntü ile evinin yolunu tutmuştu. Denayer, o anları, "Hayatımdaki en zor ve en uzun gündü. Galatasaray'a dönmek istiyordum, orada harika bir bağ kurmuştum ama bırakmadılar" sözleriyle anlatmıştı.2015-16 sezonunda Galatasaray forması giyen Denayer, Türkiye'de 28 maça çıkmış, Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.Yeniden Galatasaraylı olan Jason Denayer, Snapchat uygulaması üzerinden aslan fotoğrafı paylaşarak, "Never forget who you are (Asla kim olduğunu unutma)" diye yazdı.Denayer, Galatasaray'a geliyor ama karşısında ciddi rakipler bulacak. Belçikalı futbolcu, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Koray Günter ile forma yarışına girecek. Sağ bekte oynayabilen genç yıldız, Mariano'yu da zorlayacak.