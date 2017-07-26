Yuvaya dönüyor
Galatasaray, Jason Denayer ile yeniden anlaştı. Guardiola’dan ‘kiralık’ izni çıkmaması üzerine Manchester City ile bonservis pazarlığına oturan Cimbom, 3.5 milyon euro’ya işi bitirdi.
GEÇEN YIL YOLLAMADI
İngiliz basınında, Galatasaray'ın Denayer için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi. Denayer, geçtiğimiz sezon kulübü Manchester City tarafından Galatasaray'a gönderilmemiş ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sunderland takımına kiralanmıştı. Denayer 2016 Avrupa şampiyonasında Belçika milli takımın formasını, 2017 yılında yapılan U21 turnuvasında ise Belçika U21 milli takımın formasını giymişti.
HAVAALANINDA BEKLEDİ
Jason Denayer, geçen sezon Galatasaray'a tekrar gelmek için havaalanında Manchester City'den uzun süre onay beklemiş ancak o onay çıkmamıştı. Oyuncu, büyük bir üzüntü ile evinin yolunu tutmuştu. Denayer, o anları, "Hayatımdaki en zor ve en uzun gündü. Galatasaray'a dönmek istiyordum, orada harika bir bağ kurmuştum ama bırakmadılar" sözleriyle anlatmıştı.
KUPA KAZANDI
2015-16 sezonunda Galatasaray forması giyen Denayer, Türkiye'de 28 maça çıkmış, Türkiye Kupası sevinci yaşamıştı.
ASLAN PAYLAŞIMI YAPTI
Yeniden Galatasaraylı olan Jason Denayer, Snapchat uygulaması üzerinden aslan fotoğrafı paylaşarak, "Never forget who you are (Asla kim olduğunu unutma)" diye yazdı.
DENAYER'I ZORLU RAKİPLER BEKLİYOR
Denayer, Galatasaray'a geliyor ama karşısında ciddi rakipler bulacak. Belçikalı futbolcu, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık ve Koray Günter ile forma yarışına girecek. Sağ bekte oynayabilen genç yıldız, Mariano'yu da zorlayacak.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:51
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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