 Salih Dursun Antalyaspor'da! – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    <a href="/index/salih-dursun?id=f1069401-0bb7-463f-8829-291c78f9fdc6" class="" rel="tag">Salih Dursun</a> <a href="/index/antalyaspor?id=1554d59d-b53e-4a60-bb02-de304ab1c59a" class="" rel="tag">Antalyaspor</a>'da!

    Kulübü, geride kalan sezonda kırmızı-beyazlı formayı kiralık olarak giyen futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Kulübü Asbaşkanı Bora Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ile sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

    Terzioğlu, devre arasında Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrolarına kattıkları 'un görev yaptığı maçlarda iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi.

    Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yönetimin kurulunun ortak kararıyla, 26 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade eden Terzioğlu, bu transfer için 'a 250 bin lira bonservis bedeli ödeyeceklerini kaydetti.

    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:14
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