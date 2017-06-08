Antalyaspor Kulübü, geride kalan sezonda kırmızı-beyazlı formayı kiralık olarak giyen futbolcu Salih Dursun ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Bora Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salih Dursun ile sözleşme imzaladıklarını bildirdi.
Terzioğlu, devre arasında Galatasaray Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrolarına kattıkları Salih Dursun'un görev yaptığı maçlarda iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yönetimin kurulunun ortak kararıyla, 26 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade eden Terzioğlu, bu transfer için Galatasaray'a 250 bin lira bonservis bedeli ödeyeceklerini kaydetti.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:14
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Arda Turan'a köşe yazısıyla yanıt
Toplam 16
Yorum
hüseyin Mili takım değil. Komplo takımı. O milli takımda volkan babacanda kovuşmalı. Ozaöam tamam KOSOVAAA...
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Fener kasırgası
Toplam 58
Yorum
Tzn1903 SonunaKatılıyorumKardeşBuSadeceFenerİçinDeğilBütünTakımlarİçinGeçerli.Millet18YaşındaFutbolcularKeşfeder135mlyn€SatarlarBizdeEmeklilereVrirz
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Yeni kaptan Mehmet Topal
Toplam 1
Yorum
Tanrinin eli Yani klavuzumuz karga!
Salih Dursun Antalyaspor'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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