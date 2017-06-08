Antalyaspor Kulübü Asbaşkanı Bora Terzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salih Dursun ile sözleşme imzaladıklarını bildirdi.



Terzioğlu, devre arasında Galatasaray Kulübü'nden satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrolarına kattıkları Salih Dursun'un görev yaptığı maçlarda iyi bir performans ortaya koyduğunu söyledi.



Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yönetimin kurulunun ortak kararıyla, 26 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade eden Terzioğlu, bu transfer için Galatasaray'a 250 bin lira bonservis bedeli ödeyeceklerini kaydetti.