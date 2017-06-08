Cimbom için büyük gün
Sarı-kırmızılı kulübün, Riva’daki 1 milyon 76 metrekarelik arazisi bugün ihaleye çıkacak. Tekliflerin 1 milyar’a ulaşması beklenirken arsa bedelinin yüzde 80’i Galatasaray’ın olacak
İLAÇ GİBİ GELECEK
Florya'daki 22 bin 627 metrekarelik arsanın değeri de yaklaşık 120 milyon lira olarak belirlenmişti. Buna göre Galatasaray'ın Riva ve Florya arsaları için en az 509 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyor. İhaledeki rekabet ve 3. köprü nedeniyle Riva'daki değer artışı göz önüne alındığında, projenin hem satış geliri hem de arsa bedelinde artış bekleniyor. Arsa bedelinin 1 milyar liraya yaklaşacağı konuşuluyor. Florya'nın ihalesinin de kısa sürede gerçekleştirilmesi bekleniyor.
12 MAYIS'TA BAŞLADI
Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasında 29 Haziran 2016'da imzalanan protokol kapsamında kulübün Riva'daki 1 milyon 76 metrekarelik arazisi için ihale başvuruları 12 Mayıs 2017'de başlamıştı.
DEVLER KATILACAK
Hasılat paylaşım modeliyle yapılacak ihaleye Teknik Yapı, Dap Yapı, Fuzul Grup ve Makro İnşaat-Nef ortaklığının katılacak. İhalede ortaya çıkacak arsa bedelinin yüzde 80'i Galatasaray'ın olacak.
RİVA'YA EKO KÖY
Emlak Konut Riva projesi"Eko-Köy" konseptinde tasarlanıyor. Riva Eko Köy projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare. Projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:08
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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