Cimbom için büyük gün

Sarı-kırmızılı kulübün, Riva’daki 1 milyon 76 metrekarelik arazisi bugün ihaleye çıkacak. Tekliflerin 1 milyar’a ulaşması beklenirken arsa bedelinin yüzde 80’i Galatasaray’ın olacak

Galatasaray'da nefesler tutuldu, gözler Galatasaray'ın İstanbul Riva'daki arsası için düzenlenecek ihaleye çevrildi. Uzun süredir mali sorunlarla boğuşan Galatasaray'ın en büyük gelir umudu olan Riva ve Florya arazileri için 29 Haziran 2016'da protokol imzalayan Emlak Konut GYO, Riva'yı bugün 14.30'da ihale edecek. Geçtiğimiz yıl imzalanan protoloke göre, ihalede ortaya çıkacak arsa bedelinin yüzde 80'i Galatasaray'ın, yüzde 20'si de Emlak Konut GYO'nun olacak. Emlak Konut GYO, Riva'daki 1 milyon metrekareyi aşkın arsanın değerini toplam 388.7 milyon lira olarak açıklamıştı.



İLAÇ GİBİ GELECEK

Florya'daki 22 bin 627 metrekarelik arsanın değeri de yaklaşık 120 milyon lira olarak belirlenmişti. Buna göre Galatasaray'ın Riva ve Florya arsaları için en az 509 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyor. İhaledeki rekabet ve 3. köprü nedeniyle Riva'daki değer artışı göz önüne alındığında, projenin hem satış geliri hem de arsa bedelinde artış bekleniyor. Arsa bedelinin 1 milyar liraya yaklaşacağı konuşuluyor. Florya'nın ihalesinin de kısa sürede gerçekleştirilmesi bekleniyor.



12 MAYIS'TA BAŞLADI

Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü arasında 29 Haziran 2016'da imzalanan protokol kapsamında kulübün Riva'daki 1 milyon 76 metrekarelik arazisi için ihale başvuruları 12 Mayıs 2017'de başlamıştı.



DEVLER KATILACAK

Hasılat paylaşım modeliyle yapılacak ihaleye Teknik Yapı, Dap Yapı, Fuzul Grup ve Makro İnşaat-Nef ortaklığının katılacak. İhalede ortaya çıkacak arsa bedelinin yüzde 80'i Galatasaray'ın olacak.



RİVA'YA EKO KÖY

Emlak Konut Riva projesi"Eko-Köy" konseptinde tasarlanıyor. Riva Eko Köy projesinin toplam konut alanı 869 bin 522 metrekare. Projede 206 bin 497 metrekare özel orman alanı bulunuyor.