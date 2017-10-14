Eleştirilmek umrumda değil
F.Bahçeli Valbuena, bireysel oynadığı eleştirileri ile ilgili olarak takım arkadaşı Kameni’ye içini döktü: “Herkes tüm topları istediğimi söylüyor. Evet sezon başında bu böyleydi ama o dönem çok eksiğimiz vardı ve sorumluluk almak zorundaydım. Artık durum değişti. Hücum bölgesinde oldukça güçlendik”
TAKIMDA HİÇ KİMSEYLE BİR PROBLEMİM YOK
Valbuena, yaptığı bir sosyal medya paylaşım hatası nedeniyle takımdaki herkesle problemli gösterilmesine de tepki gösterip, "Ben bu takımda olmaktan çok mutluyum ve takım için her şeyimi vermeye hazırım. Hata yapmaktan korkmam, takım için risk alırım. Bunun için insanlar beni eleştirecekse de umrumda olmaz. Benim tek bir amacım var formasını giydiğim takımın kazanması. Lige kötü başlamamızın, bu tip şeylerin konuşulmasında etkili olduğunu düşünüyorum" dedi.
TOPU ALAN HERKES POZİSYON ÜRETİYOR
Takımın şu anda gerçek gücüne yaklaştığını ve artık sorumluluğu herkesin paylaştığını belirten Valbuena "Farklı bir dönem başladı. Aramıza Soldado, Ekici, Giuliano, Janssen katıldı. Fernandao, Aatıf, Dirar ve Alper de var. Hücum bölgesinde çok güçlü bir takımız. Topu alan herkes pozisyon üretebilir. Tek başına bir şeyin başarılamayacağını bilecek olgunluktayım. Takımıma zarar verecek hiçbir şey yapmam. Şampiyonluğa oynayabileceğimizi ispatlamanın zamanı geldi" şeklinde konuştu.
(SABAH)
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:11
-
Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
seda hayir bjk ya baska seyler yapiliyor,senol hoca yine uykuda,senol hoca gelmedende ayni coraplar örülüyodu bjk ya ben uyandirmistim simdide ay
-
Planı tutmadı
Toplam 5
Yorum
levo hocanın bi planımı wardıda ben mi göremedim :))onuntek planı uzun top babel ve Q7 yı kaçırmak.bunu bilen hiç bi takımı yenemez bjk.
-
Xavi geliyor!
Toplam 2
Yorum
AYDIN ERKAN61 SELAN TAKIM GERCEK TEN BEGENDIM TAM EKP OLUNURSA OZAMAN TASLAR OTURDU TECRUBELI BIR EKIBIMIZ ALISMA DONUMI
Eleştirilmek umrumda değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.