F.BAHÇE NASIL KAZANDI?

Fenerbahçe'nin plansız ya da planlı ama iyi uygulanamayan oyunu Alanya maçının üstüne koyarak biraz daha toparlanmış göründü. Aykut Kocaman yaptığı dokunuşlarla takımını derbiye çok iyi hazırlamış. Tabii Kadıköy faktörü de dün gece çok etkiliydi. 'Kaos futbolu' oynanan oyun anlamında yanıltıcı bilgiler verse de sarı-lacivertliler kazanması gereken bir maçı kazanmayı bildi. Fenerbahçe zorlu derbiden 2-1 galip ayrıldı ve zirveye bir adım daha yaklaştı.



Fenerbahçe neleri doğru yaptı? Hangi faktörler sarı-lacivertlileri galibiyete götürdü? Beşiktaş neden istediklerini yapamadı? Bu soruların cevapları özel analizimizde…



Fenerbahçe, Alanyaspor maçından farklı olarak Dirar'ın yerine Mehmet Ekici'yi oynattı. Belki de Aykut Kocaman'ın yaptığı bu tek dokunuş ilk yarıdaki oyun için hayati anlam taşıyordu.







Mehmet Ekici dribblingleri ile oyunu hızla Beşiktaş yarı sahasına taşımaya çalıştı. Zaman zaman da bunda başarılı oldu. Ayrıca Ekici top kazanıp, dikine hızlı çıkarak Fenerbahçe'nin oynamaya çalıştığı hızlı geçiş futbolunu sağlayan en önemli etkendi. Mehmet, 6 ikili mücadele kazandı ve rakip yarı sahada %87.5 pas isabeti sağladı, ilk yarı Kocaman'ın oyun planında önemli bir misyon üstlendi ve başarılı da oldu. Tabii ki 90 dakikayı çıkaramayacağı maçtan önce de belliydi. Kocaman 45. Dakikada onu kenara aldı.



Bir diğer önemli etken ise orta sahadaki dizilişti. Guiliano sağ kanat gibi gözükse de çoğu zaman içeriye kat etti. Bu olduğunda Valbuena da sol kanattan içeriye girdi ve orta sahayı kalabalık tuttular. Atiba ve Oğuzhan'ın üstünlük kurmasını engellediler. Ozan da fiziki gücü ve dribblingleri ile etkili oldu. Fenerbahçe oyunu dengede tutmayı orta sahadaki başarısıyla sağladı.







Agresif geçen ikili mücadelelerde Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları, orta saha oyuncuları gibi ayakta kalmayı bildi.



Valbuena ilk yarıda Quaresma'nın ayağından iki kez top aldı. Biri 40.dakika Quaresma'nın sarı kart görmesine neden oldu. Bu pozisyonun iki dakika sonrasında Quaresma bir sert hareket daha yaptı ve oyundan atıldı. Valbuena'nın fizik gücü tartışma konusu olsa da çalışkanlığı ve pozisyon bilgisi ile Quaresma'nın etkili olmasını engelledi ve dün gece hücumdan çok savunmadaki etkili performansı ile göz doldurdu. Valbuena Süper Lig'de ilk kez bir maçı şut çekmeden tamamladı; ilk beş haftada ortalama 2.6 şut çekmişti.







Valbuena 6 ikili mücadele kazandı. Ayrıca Valbuena, 69 dakika oyunda kaldı ve 41 kez topla buluştu. %91.7 pas yüzdesi ile oynayan Valbuena, 6 orta yaptı ve bunların %66.7'sinde başarı sağladı.



SAVUNMA İSTATİSTİKLERİ

Top kapmada: Fenerbahçe, %77.3 ile oynarken Beşiktaş, 70.6'da kaldı.



Fenerbahçe, 11 pas arası yaparken, Beşiktaş ise 7 pas arası yaptı.



Fenerbahçe, 24 top uzaklaştırdı, Beşiktaş ise 7 top uzaklaştırdı.



Agresif ve sert ikili mücadelelerle geçen karşılaşmada sarı-lacivertliler 22 faul yaparken, Beşiktaş 18 faul yaptı.



İki takım da 3'er sarı kart gördü. Beşiktaş 3, Fenerbahçe ise 2 kırmızı kart gördü.



Mauricio Isla bu sezon Süper Lig'de en fazla sahipsiz top kazandığı maçını oynadı (8). %85.2 pas yüzdesi yakalayan Isla 7 ikili mücadele ve 1 hava topu kazandı.







Mahmet Ekici'nin 2. yarıya çıkmaması ile geçiş oyununu Fenerbahçe etkili oynayamadı. Yerine giren Mehmet Topal daha çok ikili mücadelelerdeki başarısı ve savunmada top kesme özelliği ile oyuna katkı sağlanması amaçlandı. Bir nevi Fenerbahçe, Topal değişikliği ile oyunu tutmak istedi. Bunun sonucunda Beşiktaş dengeyi sağladı. Topal'ın girmesi Beşiktaş'ı ileri itti. Fenerbahçe ilk yarıdaki gibi ikinci yarının başlarında rakibini tehdit edemedi.



Beşiktaş 64. Dakikaya kadar isabetli şut çekemedi. Siyah-beyazlılar, 2014/15 başından bu yana Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı dört lig maçının ilk yarılarında isabetli şut çekemedi.



Cenk'in 64. dakikadaki isabetli şutu Beşiktaş'ın Şubat 2016'dan bu yana Kadıköy'deki ilk isabetli şutu oldu (Gomez - 169 dakika sonra).



Beşiktaş ise geçen haftaki Konyaspor maçından farklı olarak, sakat olan Adriano'nun yerine Tosic, Tolgay Arslan'ın yerine ise Oğuzhan Özyakup ile başladı.



Medel ise sağ bekte görev aldı. Başarılı oldu denilemez, ancak önünde Quaresma gibi bir yıldızla oynamak çok zor bir iş. Geçtiğimiz maçlarda Adriano bunu başarmıştı. Orta sahaya yaptığı katkı çok iyiydi. Beşiktaş için dün gece oynayamaması büyük bir kayıp.







Medel sağ bek olarak da; orta saha olarak da dün gece iki yönlü bir katkı yapamadı. Yaptıkları hiç etki edemedi. Penaltı pozisyonu ile acemice bir hata yaptı. Beşiktaş'ın en etkili kanadı olan sağ kanat dün gece en az çalıştığı maçlardandı.



Quaresma'nın agresifliği arkadan beklediği desteği alamamasıyla birlikte, istediklerini sahaya yansıtamamasından kaynaklandı.



Savunma dizilişi Beşiktaş için yeniydi. Medel ilk kez sağ bek oynadı. Tosic stoperdeki yerini aldı. Caner, tribünlerden yoğun tepki aldı, maç boyunca ıslıklandı ama sol kanatta etkili olmaya çalıştı.





Caner hücuma çıktığında Babel içeriye kat ederek oyunu göbeğe taşımaya çalıştı. Cenk zaman zaman sola yanaşıp kanat forvet oldu. Sağ kanat akınlarında top Quaresma'ya gidince arka direğe koşu yapıp gol aradı.



Ancak Beşiktaş dün gece kanatlarda istediklerini yapamadı. Fenerbahçe'nin kanat oyuncuları

rakiplerini iyi takip etti.





Beşiktaş 26 orta yaptı ve 23.1 isabet sağlayabildi. Fenerbahçe ise 9 orta yaptı, bunlarda %44.4 isabet sağladı.



Yüksek tempo sarı-lacivertlilerin işine geldi. Beşiktaş daha çok topa sahip olup kaleye hızlı gitmek isteyen bir ekip ancak rakibin agresif oyunu bunu engelledi. Siyah-beyazlılar %57.3 topa sahip olma oranı yakalasa da bunu etkili ataklara dönüştüremedi.



Talisca da etkisiz kalınca Beşiktaş hücum gücünü hiç kullanamadı. Talisca, %68 pas yüzdesiyle oynadı ve 8 ikili mücadele kaybetti.



Beşiktaş 64. dakikaya kadar isabetli şut bile çekemedi. Talisca-Negredo değişikliği ile Şenol Güneş riskleri almaya başladı. Oyunu rakip sahaya yıkmaya çalışıp pozisyon aradı. Bunu kısa süreli de olsa başardı. Ancak duran top pozisyonları dışında etkili olamadı.



Fenerbahçe ise Valbuena-Alper değişikliği 68. Fenerbahçe dribbling ile tehdit sağlayabilecek Alper'i oyuna alarak dengeyi sağlamaya çalıştı.



70. dakikadan sonra tempo daha da arttı. Fenerbahçe kontraları kovaladı. Beşiktaş oyunu yıkmaya çalıştı.



77. Dakika Cenk çıktı yerine Lens girdi. Pozisyon üretmekte zorlanan siyah-beyazlılar Lens'in birebirlerine bel bağladı. Ancak bu plan da tutmadı.



Zaten bu dakikalardan sonra oyun tamamen kaos futboluna döndü. Penaltılar, kırmızı kartlar havada uçuştu. Beşiktaş 2-1'i yakalasa da beraberliği sağlayacak golü bulamadı ve derbi 2-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.



POZİSYONLAR

18. dakikada Mehmet Ekici'nin attığı güzel pasta Janssen yükselirken düşürüldü. Etkili fiziği ile doğru pozisyon aldı. Medel dengesiz yükseldi ve rakibinin üzerine abandı. Hakem Ali Palabıyık penaltı kararı verdi.







Penaltıyı Guiliano kullandı. Fabri sağına uzandı ama elinin üzerinden top ağlarla buluştu. Skor 1-0 oldu. Giuliano'nun kariyerinde lig maçlarında kullandığı son beş penaltı gol oldu. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son dört golün üçü penaltılardan geldi (2 Giuliano - 1 Janssen)







Mücadelenin 61. dakikasında kırılma anlarından biri yaşandı. Ryan Babel'in kafa pası sonrasında meşin yuvarlağı Fenerbahçe ağlarına gönderen Negredo'nun golü yan hakem Cem Satman tarafından "ofsayt" gerekçesiyle iptal edildi. Negredo'nun ofsaytta olmadığı yönünde itirazlarda bulunan Beşiktaşlı futbolcular, Ali Palabıyık ve Cem Satman ikilisinin kararını değiştiremedi.



Negredo'nun iptal edilen golünden sonra Beşiktaşlı taraftarlar da hakem Ali Palabıyık ve Cem Satman ikilisine büyük bir tepki gösterdi.



Negredo'nun golünü maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports analiz etti. Piero'nun ölçümüne göre Negredo'nun iptal edilen golü 77 cm'le ofsayt olmadığı açıklandı.







Fenerbahçe'nin gelişen atağında Giuliano'nun şutunda ceza sahası içindeki Atiba Hutchinson'ın eline çarpan top sonrasında hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Atiba, bu pozisyon sonrasında önce ikinci sarı kartı ardından kırmızı kartı gördü ve Beşiktaş 9 kişi kaldı.







Fenerbahçe, penaltı atışında Vincent Janssen ile farkı ikiye çıkardı. Penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Vincent Janssen'in vuruşunda top filelerle buluştu. Vincent Janssen'in Süper Lig'de kaleyi bulan ilk iki şutu gol oldu.



87.dakikada Beşiktaş, Ryan Babel ile farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup'un ortasında arka direkte Alvaro Negredo kafayla indirdi ve boş pozisyondaki Ryan Babel kafayla tamamladı ve top ağlarla buluştu.









(GÖRÜNTÜLER BEINSPORTS'TAN ALINMIŞTIR)



ÖZEL ANALİZ – EMRE TOPALOĞLU