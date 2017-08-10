 Emre Mor posterde yok – Fotomaç – 10 Ağustos 2017
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    10 Ağustos 2017, Perşembe
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    posterde yok

    Emre Mor posterde yok
    F.BAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım önceki gün televizyon programında " için Borussia Dortmund'a 2 milyon euro kiralık, 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla teklif yaptık" demişti. Bu açıklamanın üzerine 20 yaşındaki yıldızın dün Borussia Dortmund'un poster çekimine katılmaması camiyı heyecanlandırdı. İtalyan basını ise Emre'nin bugün İnter için Milano'da olacağını yazdı.
    1. 10 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:14
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