Emre Mor posterde yok
F.BAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım önceki gün televizyon programında "Emre Mor için Borussia Dortmund'a 2 milyon euro kiralık, 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla teklif yaptık" demişti. Bu açıklamanın üzerine 20 yaşındaki yıldızın dün Borussia Dortmund'un poster çekimine katılmaması camiyı heyecanlandırdı. İtalyan basını ise Emre'nin bugün İnter için Milano'da olacağını yazdı.
- 10 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
Onur HastaGs lıyım hayırlı olsun kardes takımımıza.Gs olmazsa Fb, Fb olmazsa Gs olmaz.Ama nıye genclerımız yok bızım yazık degılmı paralarımıza..
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Fenerbahçe'nin "Kocaman" ümidi
Toplam 17
Yorum
POZ Güzelde poz vermiş, ısmarlama haber için. YEDİK...
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Soldado: "Türkiye'nin en büyüğüne geldim"
Toplam 118
Yorum
ned en büyüğüne grlmiş ??
Emre Mor posterde yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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