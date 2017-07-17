''Halkayı daralttık''
Alper Potuk, Aykut Kocaman'ın F.Bahçe'de çok şeyi değiştirdiğini söyledi. ''Aykut hoca geldiğinden beri herkesle tek tek ilgileniyor, konuşuyor. Artık önde oynamaya çalışan bir takım oluyoruz. Çok iyi yoldayız. İdman başlamadan önce takım toplandığında hocanın etrafında biraz geniş duruyorduk. Bize 'İşte sizin sıkıntınız bu' dedi. Artık daha yakınız.''
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Alper Potuk, Aykut Kocaman'la yepyeni bir sayfa açtıklarını, birçok şeyin değiştiğini, geleceği ise umutla baktıklarını söyledi.
Lozan'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan futbolcu, "Samandıra'daki 3 günde çok iyi antrenmanlar yaptık. Topuk Yaylası'na gittiğimizde de bunun üzerine devam ettik. Siz de izlediniz, görmüşsünüzdür sabah akşam, oldukça tempolu antrenmanlar yaptık. İyi çalışıyoruz, sıkı çalışıyoruz. Gayet de güzel gidiyoruz" dedi. İşte Alper Potuk'un açıklamaları:
SONUÇLAR YORGUNLUKTAN
"Üç hazırlık maçını kaybettik ama kolay değil. Geçen sene biz bekleyen takımdık. Bu sene hocamızın gelişiyle önde basan takım olduk. Buna alışmaya çalışıyoruz. Marsilya'ya karşı ilk yarıda da zaten bunu çok iyi uyguladık. 2-3 tane çok net pozisyon bulduk, değerlendiremedik. Yorgunluk da olmuştur, her gün çift antrenman yapıyoruz. İkinci yarı biraz daha düştük. 60-65'ten sonra rakip oynamaya başladı. Her gün daha iyiye gidiyoruz. Çok iyi yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Marsilya maçında 60 dakika çok iyi işler yaptık, Sporting Lizbon maçında 45 dakika iyi oynadık. Ayın 27'sindeki maça kadar tamamen hazır olup, yavaş yavaş sonuç almaya başlamayı düşünüyoruz.
Aykut Kocaman kısa sürede birçok olumsuzluğu değiştirdi. Bir örnek vereyim... Hocamız yeni gelmişti. Samandıra'ya antrenmana başlamadan önce etrafında toplanmıştık ama çevresinde biraz geniş duruyorduk.
'İşte sizin sıkıntınız bu' dedi. 'Hep birbirinizden kopuk, geniş duruyorsunuz, bu sene böyle bir şey olmayacak' dedi ve bizi kendine doğru yaklaştırdı. Onun bu söyledikleri üzerinden yola devam ediyoruz. Bu sene inşallah çok daha güzel şeyler olacak."
ÖZGÜVENİMİZ YERİNE GELİYOR
"Geçen sene bazı maçlardan sonra hedef hep futbolculara çevrildi. Yabancı oyuncuya çok tepki olmuyor zaten, genelde hep yerli futbolcuya dönüyor oklar. Ama hocamız geldiğinden beri herkesle tek tek ilgileniyor, konuşuyor. Takımın özgüveni de yavaş yavaş yerine geliyor.
GOL SAYIMI ARTIRACAĞIM
Alper, Fenerbahçe'de herkesin kendisinden çok şeyler beklediğini, beklentileri karşılamak için elinden geleni yaptığını belirterek, "Geçen sene gol pozisyonlarında biraz şanssızdım. Çok pozisyona girdim ama atamadım golleri. İnşallah bu sene önde de bastığımız için daha çok pozisyona girip daha çok gol ve asist yapacağım" dedi.
HEP YERLİLERE YÜKLENİYORLAR!
"Bunu reklam etmek istemiyorum ama kalabildiğimce Samandıra'da kalıyorum. Hem en çok çalışan, hem tesislerde kalan, hem de antrenmanlardan sonra şut çalışmaları yapan hep yerli oyuncular. Ama dışarıda böyle lanse edilmiyor. Hep yerli oyuncuya yükleniliyor. Ben bu şekilde düşünüyorum."
Lozan'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan futbolcu, "Samandıra'daki 3 günde çok iyi antrenmanlar yaptık. Topuk Yaylası'na gittiğimizde de bunun üzerine devam ettik. Siz de izlediniz, görmüşsünüzdür sabah akşam, oldukça tempolu antrenmanlar yaptık. İyi çalışıyoruz, sıkı çalışıyoruz. Gayet de güzel gidiyoruz" dedi. İşte Alper Potuk'un açıklamaları:
SONUÇLAR YORGUNLUKTAN
"Üç hazırlık maçını kaybettik ama kolay değil. Geçen sene biz bekleyen takımdık. Bu sene hocamızın gelişiyle önde basan takım olduk. Buna alışmaya çalışıyoruz. Marsilya'ya karşı ilk yarıda da zaten bunu çok iyi uyguladık. 2-3 tane çok net pozisyon bulduk, değerlendiremedik. Yorgunluk da olmuştur, her gün çift antrenman yapıyoruz. İkinci yarı biraz daha düştük. 60-65'ten sonra rakip oynamaya başladı. Her gün daha iyiye gidiyoruz. Çok iyi yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Marsilya maçında 60 dakika çok iyi işler yaptık, Sporting Lizbon maçında 45 dakika iyi oynadık. Ayın 27'sindeki maça kadar tamamen hazır olup, yavaş yavaş sonuç almaya başlamayı düşünüyoruz.
Aykut Kocaman kısa sürede birçok olumsuzluğu değiştirdi. Bir örnek vereyim... Hocamız yeni gelmişti. Samandıra'ya antrenmana başlamadan önce etrafında toplanmıştık ama çevresinde biraz geniş duruyorduk.
'İşte sizin sıkıntınız bu' dedi. 'Hep birbirinizden kopuk, geniş duruyorsunuz, bu sene böyle bir şey olmayacak' dedi ve bizi kendine doğru yaklaştırdı. Onun bu söyledikleri üzerinden yola devam ediyoruz. Bu sene inşallah çok daha güzel şeyler olacak."
ÖZGÜVENİMİZ YERİNE GELİYOR
"Geçen sene bazı maçlardan sonra hedef hep futbolculara çevrildi. Yabancı oyuncuya çok tepki olmuyor zaten, genelde hep yerli futbolcuya dönüyor oklar. Ama hocamız geldiğinden beri herkesle tek tek ilgileniyor, konuşuyor. Takımın özgüveni de yavaş yavaş yerine geliyor.
GOL SAYIMI ARTIRACAĞIM
Alper, Fenerbahçe'de herkesin kendisinden çok şeyler beklediğini, beklentileri karşılamak için elinden geleni yaptığını belirterek, "Geçen sene gol pozisyonlarında biraz şanssızdım. Çok pozisyona girdim ama atamadım golleri. İnşallah bu sene önde de bastığımız için daha çok pozisyona girip daha çok gol ve asist yapacağım" dedi.
HEP YERLİLERE YÜKLENİYORLAR!
"Bunu reklam etmek istemiyorum ama kalabildiğimce Samandıra'da kalıyorum. Hem en çok çalışan, hem tesislerde kalan, hem de antrenmanlardan sonra şut çalışmaları yapan hep yerli oyuncular. Ama dışarıda böyle lanse edilmiyor. Hep yerli oyuncuya yükleniliyor. Ben bu şekilde düşünüyorum."
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:08
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
-
F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
-
F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
''Halkayı daralttık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.