'Ancak 5-6’ya gidebilir!'
Aykut hoca, Lazio’nun istediği Topal için fikrini soran yönetime, “5-6 milyon euro verirlerse gidebilir” dedi.
Lazio'nun talip olduğu Mehmet Topal konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan ekibinin 'Satmayı düşünür müsünüz' teklifi sonrası yönetimin, teknik heyete sorma kararı aldığı Topal için Aykut Kocaman, cevabını verdi. Usta hoca, normal şartlarda tecrübeli oyuncunun gitmesini istemediğini ancak 5-6 milyon euro'luk bir teklif yapılması halinde de buna onay verebileceğini yönetime iletti. UEFA Fair Play anlaşması gereği oyuncu almak için önce satması gereken sarı-lacivertli kulüp, Lazio'ya sadece bu rakamlarda gerçekleşecek satışa sıcak baktıklarını bildirecekler.
- 17 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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G.Saray orta sahasını buldu!
Toplam 16
Yorum
eh be Avrupada olmayan bir GS hayal ediyorum.Yildizlarla bezenmis bir takim.Sonra gerceklere bakiyorum10 yila kalmadan eskisinden daha borclu GS g
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
www ?
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F.Bahçe 'Elmas' buldu!
Toplam 2
Yorum
genc en azindan genc oyuncu, gelsin..
'Ancak 5-6’ya gidebilir!' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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