 Kodjia doğrulandı – Fotomaç – 02 Haziran 2017
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    02 Haziran 2017, Cuma
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    doğrulandı

    Kodjia doğrulandı
    F.Bahçe, kontratında "Takım Premier Lig'e çıkamazsa Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma bedelsiz kiralık gidebilir" maddesi bulunan Aston Villa'lı Jonathan Kodjia'ya talip olmuştu. Ada ekibinin başkanı Dr. Tony Xia, "Bunlar dedikodu" dedi. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin ilgisinin doğru olduğunun, Çin asıllı başkanın, görüşmelerin basına sızmasıyla zor durumda kaldığı için böyle konuştuğunu yazdı.
    1. 02 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:00
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