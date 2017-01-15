Hepsi 40 yıllık Fırtına gibiydi
Yeni bir başlangıç
İlk maçında hırsı ve mücadelesiyle göz dolduran Olcay Şahan, Bursaspor karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabı twitterdan, "Yeni bir başlangıç, yeni bir heyecan" mesajını paylaştı. Tecrübeli futbolcu, ilerleyen haftalarda gollerine de başlayacağını belirtti.
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:43
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 5
Yorum
erol bak bak şu konya başkanına.sınaydere kart mart diyor.bu adam kalkavanı tanımıyor.efendi çocuk o.gs futbolcuları hepsi bunu babası.kart olmaz
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
austin birine korkak deyip daha sonra nasıl olsa hakemlerle ilgili ne söylesem haklı çıkarıma getirmek asıl ayıbın büyüğü
- "Cesur değilsiniz korkuyorsunuz"
Toplam 12
Yorum
GSLİ Delikanlı olsaydında fenerbahçe maçından sonra verilmeyen penaltıya da isyan etseydin
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