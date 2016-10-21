Derbi maç Aydınus’un
Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray- Trabzonspor maçında Fırat Aydınus'u görevlendirdi. Türk Telekom Arena'da yarın akşam oynanacak karşılaşmada Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem Tolga Özkalfa. Bu sezon Süper Lig'de 5 maç yöneten Aydınus ile ev sahibi takımlar 2 galibiyet aldı, 3 karşılaşma ise berabere bitti.
Aydınus bugüne kadar Galatasaray'ın 38, Trabzonspor'un ise 42 maçını yönetti. Cimbom bu maçlarda 19 galibiyet, 9 beraberlik, 10 yenilgi alırken, Trabzonspor 16 galibiyet ve 13'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
Fırat Aydınus, 3 kez Galatasaray-Trabzonspor maçlarında düdük çaldı. Sarı-kırmızılı takım bu 3 karşılaşmada 4-1, 2-1 ve 2-1'lik skorlarla sahadan galip ayrıldı.
Aydınus bugüne kadar Galatasaray'ın 38, Trabzonspor'un ise 42 maçını yönetti. Cimbom bu maçlarda 19 galibiyet, 9 beraberlik, 10 yenilgi alırken, Trabzonspor 16 galibiyet ve 13'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.
Fırat Aydınus, 3 kez Galatasaray-Trabzonspor maçlarında düdük çaldı. Sarı-kırmızılı takım bu 3 karşılaşmada 4-1, 2-1 ve 2-1'lik skorlarla sahadan galip ayrıldı.
- 21 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
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Ali Beşiktaş'ın golünü soylecegine onların olmayan penaltisini söyleseydin keşke
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Tekin Bora FB bu futbolcular bu sezon kümede kalma mücadelesi verir ben açıkçası korktum bu akşam 8-0 olacak diye rezalet bir FB miz var acı gerçek bu
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SİVASLI KADRİ ATIFIN ÖLÜSÜ VOLKAN ŞENE 10 BASAR.
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