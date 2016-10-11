 Filede yeni trend! – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Filede yeni trend!

    Filede yeni trend!
    , e-ticaretin önde gelen firmalarından Trendyol ile bugün sponsorluk anlaşması imzalayacak. Galatasaray A Bayan Voleybol Takımı, yeni sezonda göğsünde Trendyol markasını taşıyarak maçlara çıkacak. Sponsorluk imza töreni bugün saat 11.00'de 'da gerçekleştirilecek.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:31
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