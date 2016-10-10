İki yılda çağ atladı

Son dönemde saha içindeki mücadele kadar futbolcuların giydiği rengarenk kramponların gelişimi de hızla devam ediyor. Nike Football Footwear Başkan Yardımcısı Max Blau, krampon tabanları konusunda, iki yılda, son 20 yıldan daha büyük gelişme kat ettiklerini ve halen büyük bir titizlikle çalıştıklarını açıkladı.