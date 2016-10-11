Lens, ManU maçında sahada
Lens'in sakatlığının sanılandan ciddi olduğu, Alanyaspor maçının yanı sıra 20 Ekim'deki Manchester United karşılaşmasında da forma giyemeyeceği yönündeki haberler can sıktı. Ancak bu bilgilerin doğru olmadığı, Hollandalı yıldızın ManU maçına kadar tamamen hazır durama geleceğini bildirildi. Lens, güçlü fizik yapısının da avantajıyla hızla iyi duruma geliyor.
- 11 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 21:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Grupta iddiamız arttı
Toplam 4
Yorum
acıyorum 94 te 5-0 yendğimiz kadrodaki isimler oynasaydı en azından bir tane atardık yav bu ne. artık milli takıma acı-yorum.
- Fener'den Sosa bombası!
Toplam 33
Yorum
murat gelsin bakıyım
- Altyapı şov yaptı
Toplam 1
Yorum
murat allah aşkına artık FENERBAHÇE şu cocukları görsün ve oynatsın her yıl a takıma 1 tane genç yıldız katılsın
Lens, ManU maçında sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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