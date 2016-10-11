 Lens, ManU maçında sahada – Fotomaç – 11 Ekim 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ekim 2016, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , ManU maçında sahada

    Lens, ManU maçında sahada
    'in sakatlığının sanılandan ciddi olduğu, maçının yanı sıra 20 Ekim'deki Manchester United karşılaşmasında da forma giyemeyeceği yönündeki haberler can sıktı. Ancak bu bilgilerin doğru olmadığı, Hollandalı yıldızın ManU maçına kadar tamamen hazır durama geleceğini bildirildi. Lens, güçlü fizik yapısının da avantajıyla hızla iyi duruma geliyor.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lens, ManU maçında sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.