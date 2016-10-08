 Lens, Old Trafford’a saklanacak – Fotomaç – 08 Ekim 2016
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    08 Ekim 2016, Cumartesi
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    , Old Trafford’a saklanacak

    Lens, Old Trafford’a saklanacak
    Sakatlığı süren ve tedavisine devam edilen Jeremain 'in 16 Ekim'deki Alanya karşılaşmasına yetişme ihtimali var. Hollandalı futbolcu çalışmalarını bu gayretle sürdürürken, teknik direktör Dick Advocaat, 20 Ekim'de Old Trafford'da oynanacak ManU maçını düşünerek oyuncusunu riske etmek istemiyor.
    1. 08 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:32
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