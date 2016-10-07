OBRA=Başarı
Efes’i devirerek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götüren F.Bahçe, Obradovic ile 4 sezonda 5 kupa kazanıp, 2 kez Avrupa’da 4’lü final oynadı
Basketbol 32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Anadolu Efes'i 77-69 yenerek kupayı müzesine götüren Fenerbahçe'de başantrenör Zeljko Obradovic'in başarısı dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takımın başına 2013-14 sezonunda gelen ünlü koç, 3 yılda takıma 5 kupa (Kulüp tarihindeki 18 kupanın 5'ini) kazandırdı. Sırp antrenör, Fenerbahçe ile 2 şampiyonluk yaşarken, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Kupası kazandı. Bu yıl 3 kupayı da alan Obradovic, Fenerbahçe'yi Avrupa'da da yükselişe geçirdi. THY Avrupa Ligi'nde istikrar yakalanarak, son iki sezonda üst üste 4'lü finalde yer alındı. Kanarya, Avrupa'nın en büyüğü olma şansını bu yıl finalde son saniye basketiyle kaybetti.
- 07 Ekim 2016, Cuma
- Güncelleme: 22:03
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