 OBRA=Başarı – Fotomaç – 07 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    OBRA=Başarı

    Efes’i devirerek Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götüren F.Bahçe, Obradovic ile 4 sezonda 5 kupa kazanıp, 2 kez Avrupa’da 4’lü final oynadı

    Basketbol 32. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde Anadolu Efes'i 77-69 yenerek kupayı müzesine götüren 'de başantrenör Zeljko Obradovic'in başarısı dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli takımın başına 2013-14 sezonunda gelen ünlü koç, 3 yılda takıma 5 kupa (Kulüp tarihindeki 18 kupanın 5'ini) kazandırdı. Sırp antrenör, ile 2 şampiyonluk yaşarken, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Kupası kazandı. Bu yıl 3 kupayı da alan Obradovic, Fenerbahçe'yi Avrupa'da da yükselişe geçirdi. THY Avrupa Ligi'nde istikrar yakalanarak, son iki sezonda üst üste 4'lü finalde yer alındı. Kanarya, Avrupa'nın en büyüğü olma şansını bu yıl finalde son saniye basketiyle kaybetti.
    1. 07 Ekim 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 22:03
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