 Fabri işbaşında – Fotomaç – 24 Ekim 2016
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    23 Ekim 2016, Pazar
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    Fabri işbaşında

    Fabri işbaşında
    panteri Fabri, karşılaşmasında da kalesinde güven verdi. İspanyol eldiven dakikalar 11'i gösterirken Motta'nın karşı karşıya vuruşunu kurtararak taraftarlarına rahat bir nefes aldırdı. 90 dakika boyunca kalesini gole kapatan 28 yaşındaki eldiven 3 maçtır gol yemiyor. Taraftarlar maç sonrası da "Fabri... Fabri..." diye bağırdı.
    1. 24 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:19
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