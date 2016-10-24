Fabri işbaşında
Napoli panteri Fabri, Antalyaspor karşılaşmasında da kalesinde güven verdi. İspanyol eldiven dakikalar 11'i gösterirken Motta'nın karşı karşıya vuruşunu kurtararak taraftarlarına rahat bir nefes aldırdı. 90 dakika boyunca kalesini gole kapatan 28 yaşındaki eldiven 3 maçtır gol yemiyor. Taraftarlar maç sonrası da "Fabri... Fabri..." diye bağırdı.
- 24 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 23:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu sene hangi takım şampiyon olur?
Toplam 76
Yorum
Zaaaaaa Bence medipol başakşehit şampiyon
- “Rıza bunu çok yapıyor"
Toplam 12
Yorum
bjk Bruma kırmızı görse haftaya yenilirsiniz 10 kişi klasa Ts den puan alma ihtimali zora girer fark açımasın diye ofside çalınır vs.
- Beşiktaş'ın golünden önce faul var mı?
Toplam 3
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Aslan NET SAKATLAMAYA YÖNELIK TABAN GIRME HAREKATI,NET KIRMIZI KART
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