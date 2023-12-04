Milli yüzücü Berra Nur Yılmaz'dan büyük başarı!

Genç milli yüzücü Berra Nur Yılmaz, Slovenya'nın Kranj kentinde düzenlenen Central European Countries Junior Meet müsabakalarında milli formayla başarılı sonuçlara imza attı. Yılmaz, 100 metre serbest kadınlarda 00:59:37'lik derecesiyle Avrupa 1'incisi oldu. Genç sporcu ayrıca 200 metre serbest kadınlarda 02:05:84'lük derecesiyle Avrupa 2'incisi olmayı başardı.

Tarabya British School 9'ıncı sınıf öğrencisi Berra Nur Yılmaz, Slovenya'da 25-26 Kasım tarihlerinde düzenlenen Central European Countries Junior Meet yarışlarında 100 metre serbest kadınlarda 00:59:37'lik derecesiyle Avrupa 1'incisi olup Türkiye'ye puan kazandırdı. Genç yüzücü Berra Nur Yılmaz ayrıca, 200 metre serbest kadınlarda 02:05:84'lük derecesiyle Avrupa 2'incisi oldu.

Yüzmeye 4 yaşında başlayan Berra Nur Yılmaz, ilk altın madalyasını 6 yaşında kazandı. Genç yüzücü, aldığı ilk altın madalyasının, altın olup olmadığını ısırarak anlamaya çalıştığını şimdilerde gülümseyerek anlatıyor. Her yarış öncesi aldığı ilk altın madalyadan güç aldığını söyleyen Berra Nur Yılmaz, girdiği tüm serbest stil kadınlarda madal kazandı, kırdığı rekorlarla Türk Milli Takımı'na girmeyi başardı.

Yüzme sporuna tutkuyla bağlı olduğunu söyleyen Berra Nur Yılmaz, ailesinin desteğiyle bugünlere geldiğini vurguluyor ve başarılarını da azmini hiç kaybetmemesine bağlıyor.100'den fazla madalya sahibi olan genç milli yüzücümüzün hayali dünya şampiyonluğu ve olimpiyatlarda rekor kırarak İstiklal Marşı'mızı okutmak.