Rumkale, Uluslararası Su Sporları Festivali'ne hazır
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Yavuzeli ilçesindeki tarihi Rumkale'de ikincisi düzenlenen düzenlenen festival 6 Ekim'de yapılacak
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesindeki tarihi Rumkale, Büyükşehir Belediyesince ikincisi düzenlenen Uluslararası Su Sporları Festivali'ne ev sahipliği yapacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali, 6 Ekim Cumartesi günü Fırat'ın incisi Rumkale'de gerçekleştirilecek.
Yurt içinden ve dışından çok sayıda sporcunun katılacağı festivalde, açık su yüzme yarışmaları, dragon bot yarışları, su kayağı, jetski, flyboard ve wakeboard gösterileri yapılacak.
Eski bakanlardan Kürşat Tüzmen'in de katılacağı festivalde, Türkiye'nin en yaşlı kadın yüzücüsü Fatma Nazan Göğen ile en yaşlı erkek yüzücü Levent Aksüt onur konuğu olacak.
Sarılar Köyü-Rumkale arasındaki açık su yüzme yarışmalarıyla başlayacak festivalde yüzücüler, 5 kilometre kulaç atacak. Rumkale-Merzimen Çayı üzerindeki Dragon Bot Şampiyonası ile devam edecek yarışmalara 800 sporcu başvurdu.
Su sporları festivalini izlemek isteyen vatandaşlar için cumartesi günü saat 08.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan ve Gaziantep Üniversitesi önünden ücretsiz servisler kaldırılacak. Festival alanına gelen seyircilere şapka, tişört dağıtılacak, su ve yemek ikram edilecek, yol güzergahında seyirciler için çadır alanları oluşturulacak.
Öte yandan, festivale katılan sporcular için 5 Ekim Cuma günü Erikçe Macera Parkı'nda makarna partisi düzenlenecek.
- 3.10.2018 10:56
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
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Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
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1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Comic Yani taraftar farkında değil..
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