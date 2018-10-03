Gelenek bozulmadı – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Gelenek bozulmadı

    Gelenek bozulmadı

    Eylül ayında da birinci olan ’nin spor kanalı, 34 aydır zirvede...

    Sporseverlerin değişmeyen adresi A Spor, 'nin en çok izlenen spor kanalı olma özelliğini sürdürmeye devam ediyor. 34 aydır zirvedeki yerini koruyan , Eylül ayında da birinciliği kimseye kaptırmadı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. ve 3. tur karşılaşmalarını şifresiz olarak ekrana getiren A Spor, Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Dünya Ralli Şampiyonası'nı canlı olarak yayınladı. Avrupa'nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvalarından biri haline gelen Zadar Turnuvası'nı da basketbolseverler A Spor'dan takip ettiler.
    1. 3.10.2018 00:30
    2. Güncelleme: 3.10.2018 02:29
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