Marko Marin: "Mesut Özil daha iyisini hak etti" – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    : " daha iyisini hak etti"

    Marko Marin: "Mesut Özil daha iyisini hak etti"

    , bir dönem Alman Milli Takımı’nda birlikte oynadığı Türk asıllı futbolcu için bu sözü söyledi; “Mesut’un ayrılma şekli hepimizi üzdü” diye konuştu.

    takımlarından Kızılyıldız'ın Alman futbolcusu , ayrılan 'in daha iyi bir vedayı hak ettiğini söyledi. Bir dönem forması da giyen Marin, Mesut Özil ile yakın arkadaş olduklarını dile getip "'de beraber oynadık. Genç milli takımla Avrupa şampiyonu olduk. 2010 'nda için beraber mücadele ettik" şeklinde konuştu. Marin, Özil'in 'inanılmaz bir futbolcu' olduğunu vurgulayarak, "Mesut Özil'in milli takımdan ayrılma şekli hepimizi üzdü. Çok talihsiz bir olaydı. Özil, daha iyi bir vedayı hak etti. Her şey daha güzel olabilirdi" dedi.
    1. 3.10.2018
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