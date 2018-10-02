Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, Adanalı sporseverleri, Amatör Ligler Açılış Töreni'ne davet etti.

Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ahmet Bozan, 4 Ekim Perşembe günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak olan Amatör Ligler Açılış törenine Adanalı sporseverleri ve tüm amatör spor ailesini davet ettiğini kaydetti. Bozan, amatör liglerde dostluk, kardeşlik ve fair playin önem kazandığı, güzel ve sağlıklı bir sezonun olmasını dilediğini belirterek, "Tüm branşlarda mücadele edecek kulüp başkanlarımıza, futbolda Süper Amatör Lige adını verdiğimiz 'Ali Gülleri Sezonu' münasebetiyle bu sezonun adına yakışır şekilde geçeceğine de inancımız sonsuzdur. Amatör sporun altın sayfalarında izleri bulunan Ali Gülleri'nin bize miras bıraktığı amatör ruhun yüceltilerek yaşatılması, amatör spora en büyük katkı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Amatör spora destek vermiş duayenlere 'Amatör Spora Adanmış Hayatlar' Onur Ödülü'nün de verileceği açılışa Bozan, tüm sporseverleri davet ederek, "Rakibe saygıyı ilke edinen, dürüst oyununa değer katan bir amatör spor ailesi dileğimizle yeni sezonda tüm takımlarımıza, sporcularımıza, yöneticilerimize, teknik adam, saha komiserleri, sağlıkçılarımıza, emniyet birimlerimize ve hakemlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu.