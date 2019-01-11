Yeni Malatyaspor'dan Bursaspor'a fark!
Bursaspor, Antalya kampının son hazırlık maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a 4-0 kaybetti.
Bursaspor, Antalya kampındaki son hazırlık maçında Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Yeşil beyazlılar hazırlık pasları yaparken topu kazanan Evkur Yeni Malatyaspor, isabetli paslarla kalenin önüne kadar geldi ve 9'uncu dakikada Donald düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 16'ncı dakikada sağ kanattan hızlı çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, ikinci yarının 67'nci dakikasında yine sağ kanattan hızlı çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün ayağından bulduğu gol ile farkı 3'e çıkardı. Bu golden iki dakika sonra Berkan, müsait pozisyonda bulduğu golle maçın sonucunu belirledi.
Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmayı 4-0 kazandı.
- 11.1.2019 22:07
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
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