Yeni Malatyaspor'dan Bursaspor'a fark!
11 Ocak 2019, Cuma
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'dan 'a fark!

Yeni Malatyaspor'dan Bursaspor'a fark!

, Antalya kampının son hazırlık maçında Evkur 'a 4-0 kaybetti.

, Antalya kampındaki son hazırlık maçında ekiplerinden Evkur ile karşılaştı. Yeşil beyazlılar hazırlık pasları yaparken topu kazanan Evkur Yeni Malatyaspor, isabetli paslarla kalenin önüne kadar geldi ve 9'uncu dakikada Donald düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 16'ncı dakikada sağ kanattan hızlı çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, Mustafa Eskihellaç'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, ikinci yarının 67'nci dakikasında yine sağ kanattan hızlı çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, 'ün ayağından bulduğu gol ile farkı 3'e çıkardı. Bu golden iki dakika sonra Berkan, müsait pozisyonda bulduğu golle maçın sonucunu belirledi.

Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmayı 4-0 kazandı.

  1. 11.1.2019 22:07
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