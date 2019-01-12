Bursa’ya 4 attılar – Fotomaç – 12 Ocak 2019
12 Ocak 2019, Cumartesi
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’ya 4 attılar

Bursa’ya 4 attılar
, dün 'da oynadığı hazırlık maçında 'u 4-0 mağlup etti. Bodrumspor ile oynayacağı kupa maçı öncesinde takımıı görmek isteyen Erol Bulut'un öğrencileri hazır bir görüntü çizdi. Malatya'nın gollerini Mitchel Donald, Mustafa Eskihellaç, ve Berkan Durdu attı.
  1. 12.1.2019
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